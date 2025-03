Mejías pide responsabilidades a la Junta por el poco protagonismo dado a Badajoz en Fitur

REDACCIÓN BADAJOZ. Sábado, 21 de enero 2023, 08:10 Comenta Compartir

El concejal de Turismo, Jaime Mejías, pide a la Junta de Extremadura que «depure responsabilidades» por el protagonismo que la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes ha dado a Badajoz en Fitur. De hecho, reclama la dimisión de la consejera, Nuria Flores, y del director general de Turismo, Francisco Martín, por su «absoluta falta de profesionalidad y un trato vejatorio hacia la ciudad de Badajoz» en la edición de Fitur que se celebra esta semana en Madrid.

La ciudad acude al stand regional en Ifema y el Ayuntamiento considera que este 2023 no se ha dado a la ciudad de Badajoz la promoción que merece.

El edil del PP apunta que el programa oficial proporcionaba 30 minutos para la presentación de las dos diputaciones y los ayuntamientos que han participado, mientras que a Badajoz le concedieron 15 minutos. «Empezamos cinco minutos tarde, a las 12.05 horas, y cuando el alcalde estaba haciendo su exposición, empezaron a mostrarle folios para que terminara ya. Fue una vergüenza».

Jaime Mejías señala que la Junta no colocó las fotografías promocionales que la delegación municipal de Turismo le había enviado. «Pusieron una foto de una cueva. Que a lo mejor es una cueva maravillosa que está en la provincia, pero no me parece de recibo»., subraya el concejal.

«Desde el Ayuntamiento -dice el edil de Turismo– entendemos que esta forma de proceder por parte de la Dirección General de Turismo ha sido una afrenta a Badajoz y todos los pacenses», insiste Jaime Mejías, quien matiza que no pide un trato diferente para Badajoz por tener más población que el resto de localidades extremeñas. «Sino un trato similar al resto de municipios», dice.