Medio siglo entre libros y periódicos en Badajoz

Sobre el mostrador de madera que hace varias décadas talló Manuel Martínez descansan a diario las principales cabeceras de prensa de medios regionales y nacionales, libros de lectura, revistas y cuadernos, pero no siempre fue así.

Una de las librerías más reconocidas y de mayor ... trayectoria de Badajoz, Librería Martínez, acaba de cumplir cincuenta años en los que ha acercado conocimiento y cultura a los pacenses, pero antes de exponer libros y material escolar en sus estanterías se despacharon otros productos.

«Mi padre siempre quiso tener un negocio, tenía que sacar adelante a seis hijos y montó una tienda de ultramarinos pensando en nosotros», rememora Marisol Martínez, una de sus herederas del negocio familiar junto a su hermano Manuel.

El olor a papel ya estaba presente hace medio siglo, cuando en la calle Meléndez Valdés, entre leche, agua y latas de conserva, sus padres decidieron ofrecer también cuadernos y periódicos.

El salto a la papelería lo dieron poco a poco, cuando su padre falleció y Marisol, la mayor de los seis hermanos, se puso al frente del negocio junto a su madre. «Contaba entonces 14 años, estaba en la tienda por el día y en el nocturno por las noches, para continuar con los estudios», explica su hermano Manuel, que poco después se unió al negocio. «Montamos la papelería porque era lo que más nos gustaba y lo más afín a nosotros. Nos gustan los libros porque leemos y nos gusta la cultura», explica Martínez. La obligación de continuar con el negocio que había fundado su padre les hizo hacerlo desde el lado que más les gustaba, el papel y los libros.

Bajo la luz de las velas llegaron a la calle Rafael Lucenqui, por aquel entonces la electricidad estaba recién instalada, por lo que era débil y la mayoría de los edificios del barrio estaban en construcción. Cincuenta años después uno de los niños que iba de pequeño a comprar al ultramarinos de la mano de su padre se pasa ahora todas las mañanas a por el periódico con su nieto. «Esto es lo más bonito, hemos visto crecer a varias generaciones, hemos forjado amistades y creado una familia con los vecinos», comentan los hermanos Martínez.

Los primeros periódicos que vendieron los repartían en bicicleta. «Íbamos con una BH a por ellos para traerlos a la tienda, si llovía los cubríamos con un plástico», rememora Manuel.

El afán por brindar un buen servicio a la clientela les sacó de nuevo a la calle durante la pandemia. «La gente quería seguir leyendo la prensa y nos parecía más seguro repartirlos por las casas que hacerlos venir al local», argumentan.

Por eso hace dos años las ganas por seguir trabajando de Marisol unidas a las estrategias de mercado de Manuel le llevaron a organizarse con sus tres empleados en diferentes turnos prestar un servicio de distribución que aseguran fue de gran ayuda para quiénes no pudieron salir de casa.

Del papel a lo digital

El espíritu proactivo y de evolución que tenía su padre ha sido el camino que ha seguido Marisol con ayuda de su hermano, uno da ideas y otro las ejecuta, como hicieron con la llegada de los sistemas informáticos y la digitalización de documentos.Entonces parecía que el papel iba a perder protagonismo, pero no fue así, los hermanos Martínez no sólo han seguido apostando por su papelería sino que además apostaron por lo digital y crearon su propio programa informático para digitalizar cualquier documento que los clientes necesiten o hacer el proceso a la inversa e imprimir los que están en digital. «Con esto somos propietarios de nuestros propios códigos de programación y no tenemos que depender de ningún programa informático».

Constancia, esfuerzo e ilusión han sido los ingredientes con los que han abierto a diario las puertas de su librería. Entre el olor a tinta, libros, material escolar y una sonrisa, los hermanos Martínez han vendido sus productos y han charlado con sus clientes. La clave para ellos está en la atención personalizada que ofrece el comercio de barrio. «Hay clientes que lo que necesitan es el ratito de conversación y eso es lo más importante para ellos y para nosotros».

Las largas jornadas de trabajo que van de lunes a domingo e incluyen festivos les llevaron a ampliar la plantilla. «El periódico hay que venderlo todos los días, también tenemos lotería... decidimos que para poder vivir nosotros un poco había que repartir el trabajo». Y así hace más de una década contrataron a José Adrián y Juani, dos empleados que son muy importantes para ellos porque con ellos se amplía el abanico de ideas a la hora de gestionar el negocio.

Como buen negocio familiar esta papelería ha servido de escuela para el resto de los hermanos Martínez. «Todos trabajaron de jóvenes en la librería, era el negocio familiar y había que ayudar, pero ellos tomaron otro camino. Pero siempre han estado cuando les hemos necesitado», cuentan con orgullo.

«Montamos la papelería porque era lo que más nos gustaba. Nos gustan los libros porque leemos y nos gusta la cultura»

Los hijos de Marisol y de Manuel también han pasado su infancia y su juventud tras el mostrador, un elemento que como las estanterías ha creado Manuel, porque si por algo se caracteriza este lugar tan emblemático es que aquí no solo se venden libros y cuadernos, también se construyen sueños. Prueba de ello son los tomos de proyectos y tesis que con mimo y tesón encuadernan durante estos días los hermanos Martínez.

Tras medio siglo funcionando les sorprende cómo los jóvenes pese a las tabletas y móviles aún prefieren leer en papel. «La gente joven lee mucho, no es que haya aumentado mucho la demanda en estos años pero tampoco ha descendido».

El éxito para estos hermanos está en no descolgarse del mercado y avanzar con él e innovar, es lo que les enseñó su padre. La última incorporación que han hecho en su local es un sistema de recogida y entrega de paquetes, no saben cuáles serán las necesidades que traerá el paso del tiempo pero están seguros que en Papelería Martínez con ellos al frente o no, las pondrán en práctica porque ha sido su filosofía de negocio.