Medio centenar de pisos de Pardaleras en Badajoz llevan dos días sin suministro de agua Los vecinos de los grupos de Diputación protestan ante la tubería averiada. / J. V. Arnelas Los afectados protestaron este miércoles porque Aqualia se niega a llevar a cabo la reparación, ya que alega que la avería no es competencia municipal NATALIA REIGADAS Badajoz Miércoles, 2 enero 2019, 21:17

David Méndez tiene dos hijas de seis años y su mujer está embarazada. Este pacense de 34 años pasó este miércoles haciendo viajes a la tienda cargado de garrafas de agua. No solo eran para su casa, también para sus vecinos. «Aquí vive mucha gente mayor, de 80 años, que no puede ir cargada, así que he ido repartiendo entre los vecinos».

Las garrafas las necesitan los residentes en los grupos de la Diputación, en Pardaleras, unos pisos en la calle Presidente General Carracedo. Unas 50 de estas viviendas pasaron este miércoles su segundo día sin suministro de agua. «Esto no es un país tercermundista para estar así», se lamentaba Méndez.

El problema es una rotura de tubería, un incidente muy común en Badajoz, pero que en este caso presenta un conflicto de competencias. La conducción se ha roto en un vial que hay en medio de la urbanización, y Aqualia, la concesionaria del servicio de aguas en la ciudad, considera que no es competencia municipal. Esto se debe a que la empresa asegura que se trata de un acceso particular a los edificios, por lo que la rotura se ha producido en propiedad privada y es responsabilidad de los vecinos.

Los vecinos cortaron este miércoles por la tarde la calle Presidente General Carracedo como protesta

Los residentes no están de acuerdo. «No es privado. No está cerrado. Cualquiera puede pasear por esta calle. Nuestro es hasta los contadores, pero se trata de una tubería de fibrocemento suya», defendió Méndez.

Los ánimos en esta urbanización se fueron caldeando a lo largo del día, al comprobar que los operarios no acudían a arreglar la tubería. Finalmente, a las seis de la tarde, una veintena de afectados decidió cortar el acceso a la calle Presidente General Carracedo desde la avenida Antonio Cuéllar Grajera. Durante unos minutos interrumpieron la circulación para llamar la atención sobre lo que consideran una injusticia.

«No lo entendemos»

El presidente de la Asociación de Vecinos de Pardaleras, Juan José Martín, explicó que no es la primera vez que sufren roturas en las tuberías en la zona y que, en otras ocasiones, Aqualia sí ha sustituido los tramos afectados, por lo que no entienden que ahora se nieguen.

El problema, detalló Martín, comenzó hace más de un mes. Hubo una avería y Aqualia se negó a repararla. Los vecinos pensaron que era un problema puntual y arreglaron la conducción, aunque decidieron reclamar al Ayuntamiento. «Le escribimos al concejal responsable de Aguas, Francisco Javier Gutiérrez, para que nos dijese algo y no hemos obtenido ninguna respuesta», se lamenta el representante vecinal.«Ahora ha vuelto a pasar. Estamos igual y los vecinos sin agua. Son las tuberías de Aqualia y tiene que asumir la reparación».

David Méndez, por su parte, indicó este miércoles que estar en esas condiciones es muy complicado para unos pisos en los que la mayoría de los residentes son ancianos. «Tengo dos niñas pequeñas y una mujer embarazada y no tenemos agua para cocinar, para asearnos. Vamos a tener que marcharnos a casa de mis padres», se lamentó este vecino.

«Si fuese una avería en mi bloque, yo la repararía. Entiendo que es una reparación que depende de los vecinos, pero esta es la tubería del suministro de agua y tendrán que arreglarla como con cualquier vecino», concluyó Méndez.