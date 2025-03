«El medio acuático nos causa a veces temor, pero no es peligroso» El Club Piragüismo Badajoz celebra una jornada de puertas abiertas para dar a conocer una modalidad deportiva en auge

El Club Piragüismo Badajoz, cuyas instalaciones se encuentran en la margen izquierda del río Guadiana, pasado el casco urbano, ha celebrado este domingo una jornada de puertas abiertas para dar a conocer las actividades que realiza a lo largo de todo el año.

La respuesta ha sido positiva y a lo largo de la mañana han pasado por las instalaciones un centenar de personas interesadas en la práctica de un deporte que sólo se puede practicar en ciudades que cuentan con un cauce navegable.

Esa característica se da en Badajoz y desde hace años funcionan unas instalaciones que además de contar con un almacén de embarcaciones dispone de una plataforma desde la que resulta sencillo entrar y salir del agua.

Prueba de ello es que una de las participantes en la jornada de puertas abiertas celebrada ayer fue Fidela Vizuete, que a sus 74 años aprovechó la mañana para remar. «Ella es muy activa en el área del mayor, practica varios deportes y hoy ha querido sumarse», explicó José Manuel Guerra Vizuete, su hijo, que es en la actualidad el presidente de este club deportivo.

«El medio actuático nos causa a veces temor –reconoció–, pero no es peligroso en absoluto. Cuando hace mal tiempo no salimos al río, pero en una ciudad como Badajoz no hay muchos días de viento ni de corrientes, por lo que se puede hacer este deporte casi todos los días», asegura.

Esta apreciación es compartida por Pablo Aguilar, que en su condición de padre se sumó a las jornadas de promoción de este deporte. «Mi hijo lleva cuatro años en el club y viene cuatro días a la semana».

Pablo Aguilar hijo, que tiene 13 años, explicó que los entrenamientos son de dos horas y le han permitido participar en distintas competiciones. «Lo que más me gusta es el compañerismo que hay. Es un deporte muy duro, porque las pruebas son de 3.000 o de 5.000 metros y terminas muerto, pero merece la pena».

«Cuando aprenden a remar difícilmente se caen al agua, y si caen, rápidamente salen. No es como en la bici, que cuando caes te golpeas con el suelo, aquí no se hacen daño», añadió su padre.

La mayoría de las personas que este domingo se han acercado al Club Piragüismo Badajoz son niños y adolescentes, aunque también se han unido personas de mediana edad que han aprovechado la jornada de puertas abiertas para conocer este deporte.

«Este es una modalidad unipersonal en la que cada participante compite consigo mismo, pero al mismo tiempo compiten como club y eso crea un sentido de pertenencia que desde el primer momento me gustó», añadió Pablo Aguilar.

El Club Piragüismo Badajoz organiza actividades durante todo el año, forma parte de las Escuelas Deportivas Municipales y en verano también realiza 'stages' deportivos. Además, dispone de un gimnasio para sus socios.

