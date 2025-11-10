McDonald's busca 30 trabajadores en Badajoz para su nuevo establecimiento La cadena mundial de restaurantes de comida rápida está en plena búsqueda de empleados para su cuarta apertura en la localidad

Irene Manzano Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:05

McDonald's abre las puertas de su restaurante a nuevas caras que se unan a su personal. La compañía está más cerca de estrenar un cuarto local en Badajoz y ya ha lanzado en su página web el anuncio de búsqueda de empleados.

La ubicación de esta nueva localización aún no ha sido confirmada oficialmente por la empresa, pero todo apunta a que se situará en una de las zonas comerciales más concurridas del centro de la ciudad, en la calle Enrique Segura Otaño. Tampoco se conoce todavía la fecha de esta próxima inauguración, pero el proceso de selección de personal ya se ha puesto en marcha.

¿Qué tipo de empleo ofrecen?

En esta oferta establecen que el contrato será indefinido y a tiempo parcial, pero con posibilidades de ampliar. La jornada laboral será presencial y con flexibilidad horaria para poder compaginarlo con estudios u otros proyectos. Además, ofrecen una formación continua y con oportunidades de crecer dentro de la empresa.

Según detalla la compañía, el perfil de trabajador que buscan se ajusta a personas responsables que muestren una actitud positiva y con capacidad para trabajar en equipo. Destacan también que no es imprescindible tener experiencia previa en atención al cliente o restauración, aunque sí se valorará entre las solicitudes de los candidatos.

Esta nueva apertura coincide con los objetivos que anunció la compañía este año respecto a la aceleración de su plan de expansión. «Tenemos como objetivo llegar a los 800 restaurantes en 2028. Nuestros franquiciados son un pilar clave para seguir creciendo juntos», destacaba el Director de restaurantes de McDonald's España, Ángel Luis Castillo. Actualmente hay más de 640 restaurantes McDonald's en toda España y, con estas nuevas aperturas previstas, la compañía espera ofrecer hasta 10.000 puestos de trabajo.