«Los mayores necesitamos salir. Esta feria nos da la vida»

A ritmo de 'Baila Morena' ha estrenado la 25 edición de la Feria del Mayor, María Teresa Zambrano, que empezó a mover los pies a ... las once de la mañana cuando comenzó a sonar la música de las orquestas que a lo largo de estos cuatro días de feria pasará por uno de los cuatro escenarios que hay acondicionados en el recinto. «Esto es muy bueno para nosotros, nos dan la oportunidad de salir de casa que a los mayores nos encanta», contaba.

Después de echar unos bailes María Teresa se relajó pintando una de teja. Esta es una de las actividades que hay en los stands del Ayuntamiento de Badajoz. «Somos de la ciudad así que pasamos aquí todos los días porque esto nos viene muy bien, es una actividad que nos aporta trabajo y entretenimiento. Necesitamos mucho este tipo de eventos», decía convencida.

Dolores Amaya, es otra de las mujeres que disfruta de estos días. A sus 67 años le encanta bailar y divertirse y para ella lo mejor de la feria es conocer a personas que vienen de otros lugares. «Tengo amistades de otros años, porque coincidimos en actividades. He conocido a una señora de Esparragosa de Lares, nos hemos dado el teléfono porque de aquí salen buenas amistades«, contaba.

Ampliar La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, bailando este jueves en la Feria del Mayor que se celebra en Ifeba. C. Moreno

Centenares de personas pasarán a lo largo del día de hoy por la feria, como Joaquín Amaya, que ha venido desde Jerez de los Caballeros y ha pasado buena parte de la mañana compitiendo a la petanca. «A mi esto es lo que más me gusta y comer bien, que hay comidas muy buenas». Entre bolindres Amaya aprovechaba para contemplar el taller de bailes latinos, donde había gran afluencia de mujeres. «Yo no bailo, a mi lo que más me gusta es ver como lo hacen, lo mio no es la música, pierdo el ritmo».

Acompañamiento y seguridad

Más allá de las actividades lúdicas instituciones como Policía Nacional, Cruz Roja o el Sepad organizan talleres enfocados al bienestar de las personas de la tercera edad. Así como es tradicional la Policía Nacional se ha trasladado a Ifeba para expedir DNI, algo que organizan todos los años con el objetivo de facilitar este trámite a este grupo de población.

Por su parte, Cruz Roja lleva a cabo varias actividades en relación con los programas de mayores que tienen en marcha. A lo largo de las jornadas realizarán terapia canina, primeros auxilios y accidentes en el hogar o defensa personal para la tercera edad. «Nos parece muy importante porque hay muchos que utilizan bombonas de hogar en sus domicilios y lo que pretendemos es mostrarles cómo apagar el incendio, antes de que se produzca una explosión«, comenta desde Cruz Roja, María Gómez.

Pero la feria no es solo para mayores, muchos jóvenes han compartido su tiempo con estas personas gracias a encuentros intergeneracionales que promueven varios colegios de la ciudad. Esto ha permitido que Jorge y Antonio de 12 y 68 años respectivamente pasen la mañana jugando al ajedrez.

«En el colegio tenemos creado un grupo en el que le enseñamos a jugar al ajedrez y a veces van a los centros de mayores», explica el profesor del Colegio Santaengracia, Ángel Hernández, que asegura que con esta actividad ayudan a los pequeños a conocer la realidad de otras generaciones y entretenerse.

La presidenta de La Junta de Extremadura, María Guardiola, ha sido otra de las asistentes a la Feria, que se inaugurará de manera oficial el próximo sábado a las 11.00 horas. En su visita la presidenta ha presentado el primer convenio de colaboración de la Junta con la asociación Europea de Viajes para desarrollar el programa 'Viaje 55 y más'.

«Se trata de un programa pionero en Extremadura en el que ofreceremos a la población extremeña mayor de 55 multitud de destinos dentro y fuera de España», afirma Guardiola que ha aprovechado para felicitar a la organización por el 25 aniversario de esta feria a la que se ha referido como un punto de encuentro entre los mayores de la región.