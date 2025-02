Los mayores se entregan en Badajoz a su feria tras dos años de pandemia

Rocío Romero Badajoz Jueves, 10 de marzo 2022, 13:59 | Actualizado 20:36h. Comenta Compartir

Unos bailan sueltos, otros agarrados. Muchos párpados enseñan el paso de los años al natural, otros engañan con su mijita de celeste, raya de color, ceja dibujada y melena de peluquería. En Ifeba suenan desde este jueves pasodobles y los Mayores han vuelto a conquistar los pabellones de la feria más divertida de todas las que organiza el Ayuntamiento de Badajoz.

Este marzo de 2022 había, además, ganas. La muestra fue la primera actividad suspendida en 2020 por la pandemia, antes del confinamiento.

Los que peinan canas se han llevado la peor parte de una epidemia que si a muchos les ha restado amigos y familiares, a otros los ha encerrado en casa, solos, durante semanas. Hijos y nietos temerosos de contagiarles les han enseñado a usar las videoconferencias y así han evitado el eco del salón cuando los nieto no corretean por los pasillos.

Lo explica Chari Becerra, de 84 años «cumplidos el día de los enamorados» y vecina de San Vicente de Alcántara. Con la compañía de su bastón, «lo único que me queda», habla con su hija y sus nietos a distancia varias veces al día porque estos viven en el País Vasco. Pero ella no se va de San Vicente, donde le queda otro hijo, mientras se valga por sí misma en su día a día. Para ir a la feria de los mayores, entre otras cosas, cada mes de marzo. Confiesa que ha echado de menos la muestra durante estos dos años de parón. Quizás por eso este jueves no tenía problemas en esperar la cola para los servicios de peluquería y maquillaje, puede que también la manicura.

Con Ramona Merino tenía planes para ir al Bingo, ubicado en una de las esquinas del pabellón, con acceso independiente. Las dos querían echar unos cartones y lograr el obsequio que el Ayuntamiento entrega cuando alguien canta ‘línea’. Las dos tenían previsto bailar después. Ramona, de 80, como muleta de Chari, que sin bastón no se puede mover. «Estaba un poquito coja antes, pero ahora estoy más de no salir». Las dos viven solas en sus casas y confiesan que la soledad es muy triste. Este jueves estaban las dos radiantes, con ganas de divertirse.

La oferta de actividades incluye gimnasia, estampado de bolsas de tela, robótica, taller para aprender a manejar WhatsApp y usar los móviles sin miedo. También para aprender a hacer las flores como en Campomayor, entre otros expositores dedicados a la salud con podología y fisioterapia. O los solidarios, como el de Manos Unidas. Entre unos y otros, puestos de dulces tradicionales y chacinas de la región con quesos y aceites. Y los productos de El Tío Picho como estrellas indiscutibles.

Los visitantes encontrarán estos días pasillos más amplios y zonas más abiertas que en ediciones anteriores, también dos comedores en lugar de uno y el anuncio del aforo reducido para el concierto estrella. Los Chichos actuarán mañana sábado a las 17 horas. Para evitar aglomeraciones, es necesario llegar con tiempo y ocupar asiento. Una vez que se acaben las sillas, no se podrá pasar.

El miedo al virus se mantiene, así que hay dispersadores de geles por el recinto, las mascarillas son siempre obligatorias y la organización controlará los asistentes para evitar concentraciones.

Además del reencuentro, el plato fuerte de este jueves fueron las actuaciones de las drag queen Variettes, con Juanita la Perversa, Pamela de la Crem y Rosa de Extremadura a partir de las cinco de la tarde.

Los programas de cada día son muy variados y acogen actuaciones de coros de los pueblos de la región intercaladas con obras de teatro y coreografías, así como sesiones de gimnasia. Estas clases son muy concurridas y se desarrollan en varios puntos. Aunque lo habitual es ver a María Bigeriego, la responsable de los programas de mantenimiento y deporte de los mayores para el Ayuntamiento de Badajoz, animando desde el gran escenario. Que si un aro para moverse, que si gomas para estirarse, que si codo arriba y rodilla abajo. Y todo a ritmo de música y sin descoyuntarse. Ni ella, ni las que le siguen con más ritmo que las comparsas en Carnaval. Bigeriego y sus clases compiten con la Orquesta Casablanca, que lo mismo entona un pasodoble que rescata un gran éxito de los 70.

Entre los servicios ciudadanos destaca la posibilidad de renovar el DNI o una charla de la Policía Nacional sobre delitos de odio que tendrá lugar este viernes a las 12 horas. Todos los días hay degustaciones, pero se han concentrado en el almuerzo y se han anulado las de merienda y desayuno. Hoy ofrecerán coles de matanza y el domingo asado de panceta.

Petanca y peluquería

Como en la vida real, cada uno invierte el tiempo en lo que le gusta. Juan José Gómez, de 73 años, había viajado este jueves durante dos horas y media en un autobús junto a sus compañeros del Hogar de Mayores de Montehermoso. Con Gonzalo Castillo, vecino y amigo, se iba a echar unas partida de petanca en el recinto de arena. Pero antes los dos hacían cola para pasar por peluquería. Este servicio es uno de los más demandados. Para los que se reencuentran con la feria y para los que acuden por primera vez. Como Angelita Romero, de 59 años, que decía estar encantada de lo que había descubierto en su primera vuelta a la muestra más animada de Ifeba.