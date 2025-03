Los mayores aprenden robótica y arqueología de la mano de los más pequeños

Durante dos días, el colegio Lope de Vega ha abierto sus puertas en unas jornadas intergeneracionales dedicadas a la robótica y la arqueología. Dos mundos ... diferentes y dos generaciones también diferentes, ya que, en esta ocasión, fueron los alumnos de quinto de Primaria quienes ejercieron de profesores. Concretamente, a casi un centenar de mayores del Área de Atención al Mayor del Ayuntamiento de Badajoz, colaborador del proyecto.

Daniel Pérez-Leitón, tutor de uno de los dos cursos de quinto y coordinador de robótica del colegio, explica al diario HOY que ya llevan siete años trabajando con robótica educativa. 'Arqueorobotic con Lopetronic –así se llama la iniciativa–, nace de un primer paso del Área de Mayores del Ayuntamiento de Badajoz, que ya se pusieron en contacto el año pasado para realizar una actividad intergeneracional y educativa.

«Es un proyecto de robótica educativa en el que utilizamos el kit Wedo 2.0, de Lego. Es un robot explorador que tiene incorporado un sensor de distancia y que detecta un objeto que representa diferentes piezas del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz», cuenta el profesor.

Esa figura la han hecho los propios alumnos basándose en las reales. Además, cuentan con fichas en las que han elaborado un estudio de investigación con la herramienta digital Google Docs, en la que han insertado la imagen correspondiente que les ha tocado –la real– y han escrito sobre la pieza. «Es un trabajo completo, no solo es robótica, ya que también han realizado un trabajo previo de investigación», subraya.

Para él, la actividad es «espectacular» y una «experiencia fantástica». Y es que la interacción que se crea entre niños y mayores «es genial porque la atención con la que los están enseñando, el cuidado a la hora de explicarles, la delicadeza que tienen...».

Los niños profesores

En una mesa, dos niños enseñan cómo montar el robot Milo que, una vez ensamblado, va rastreando hasta encontrar la pieza del museo que han replicado los alumnos. «Lo hacemos con plastilina o arcilla y les vamos enseñando a montar el robot», cuenta Anabela Oliva, alumna de diez años.

Por su parte, Martín Díaz, de once años –aunque quiere dejar claro que no ha repetido, que es que su cumpleaños fue el 4 de enero–, replica: «La verdad es que nos gusta esta actividad. Pero ahora no puedo hablar, que tengo que explicarles cómo se hace esto».

Martín se refiere a los dos mayores que están sentados frente a él, manipulando las piezas de Lego. Una es María Hermosa, que, sonriendo, cuenta que para ella es una actividad «muy bonita». «Esto es lo moderno ahora de la vida y son cosas que no conocíamos. Y mira, aquí estoy haciendo un robot, liados con los niños y muy contentos. Esperando que se nos pegue algo de ellos y que también ellos aprendan algo de nosotros».

El otro es Luis Martínez. «Yo estuve trabajando en este colegio, imagina ahora la ilusión. Con 84 soy el más mayor de los que está aquí», explica.

Tanto Martín, el niño, como María, la mayor, empiezan la fase final de montaje. Uno enseñando, la otra aprendiendo. Y viceversa. Los dos, aun siendo de diferentes generaciones, coinciden en la misma pregunta: «¿Y esto cuándo sale en el periódico?».