«Mi mayor preocupación es no poder cuidar de mis hijas cuando yo no esté»

Rosario Torres tiene claro que una residencia será el destino para ella y sus hijas, a quienes cuidará hasta que el cuerpo se lo permita.

Esta madre de 56 años se levanta todos los días a las siete y media de la mañana para llevar a su nieto de siete años al colegio. Su madre Laura Márquez no puede hacerlo porque padece Ataxia de Friedreich, una enfermedad hereditaria que daña el sistema nervioso limitando los movimientos. También la padece su hermana Noelia Márquez.

Tras dejar a su nieto en clase, Rosario vuelve a casa para levantar de la cama a Noelia, asearla, vestirla, peinarla y darle el desayuno. La enfermedad no le ha afectado tanto a Laura, que puede hacer todo esto sola. «Una madre cuida de sus hijas siempre, pero se supone que al crecer, los cuidados que necesitan son otros», explica Torres, que nunca imaginó que sus hijas padecieran esta enfermedad porque nacieron sanas. A su hija mayor, Noelia le diagnosticaron Ataxia de Friedreich con 11 años. Se caía con facilidad, perdía el equilibrio y la coordinación, que son los síntomas con los que esta enfermedad que aparece generalmente en la adolescencia da la cara. Al principio Noelia caminaba con ayuda de un andador, ahora con 32 años utiliza una silla de ruedas para moverse, al igual que su hermana Laura. Desde entonces el papel de Rosario es fundamental en la vida de ambas ya no solo como madre, además como cuidadora.

Desde que la ataxia comenzó a formar parte de sus vidas, las hermanas Márquez recorren a diario 20 kilómetros desde su pueblo, Alvarado hasta la sede que la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, (Cocemfe) tiene en Badajoz. Aquí es donde reciben sesiones de terapia ocupacional y fisioterapia.

Los primeros años era su madre quien las traía a las sesiones, pero en su deseo de ver a sus hijas independientes se movilizó para que adaptaran la parada de autobús. «Tu cuando tienes hijos te los imaginas mayores haciendo su vida. No piensas que va a pasar esto, pero ocurre y el mundo se te viene abajo. Para mí es un logro que vengan solas a terapia», subraya.

Al mediodía Rosario viaja a Badajoz para llevar a sus hijas a casa. «Mi nieto come en el coche esperando a su madre y a su tía. Vamos a casa, les doy a ellas de comer y llevo al niño a fútbol. Si me da tiempo como yo también y si no, pues no pasa nada».

¿Quién cuida al cuidador?

A sus 56 años Rosario no trabaja desde los 42. Hasta entonces había trabajado como jardinera en el Ayuntamiento de Alvarado o en el campo. Pero se vio obligada a dejarlo para atender a Noelia y Laura. «Al principio intenté compaginarlo porque mis hijas no pueden trabajar y no tienen ningún tipo de ayuda económica, pero era imposible estar fuera de casa. Mis hijas me necesitan», cuenta.

A Rosario nadie la releva, ella cuida a sus hijas y las atiende los 365 días del año. «Esta muy bien que entidades como Cocemfe se acuerden de nosotros, pero lo que necesitamos son ayudas», zanja.

El tribunal médico que se encargó de valorar el grado de dependencia de Noelia tan solo le otorgó una pensión de cien euros. «Es una cifra que no me permite contratar a nadie para que me ayude a mí en las tareas que conlleva todo», explica.

Una ayuda que no ha solicitado para Laura porque ella es más independiente que su hermana, puede vestirse, asearse, e incluso conduce.

Lo más duro para Rosario no es el trabajo diario, pues asegura que nadie mejor que ella para cuidar a sus hijas. A quien no cuida es a Tamara, su hija pequeña que vive en Alemania, y que hace cuatro años también fue diagnosticada de Ataxia. «Esto me ha roto más aún. Llevamos muchos años luchando con esto, yo solo quiero que en España inviertan porque hay tratamiento para la ataxia», exclama.

Mientras llega, Rosario prefiere disfrutar del día a día y no pensar en el futuro.