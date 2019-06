En mayo se han producido más de 130 incendios de pastos, la mayoría intencionados Uno de los últimos se produjo en Ronda Norte y casi afecta a varios coches. :: hoy Los bomberos pacenses temen una temporada con muchos fuegos y piden a los dueños de solares que los desbrocen para reducir el riesgo NATALIA REIGADAS BADAJOZ. Lunes, 3 junio 2019, 09:00

La noche del sábado hubo dos grandes fuegos a la vez en la carretera de Cáceres y en las cercanías de La Luneta. Este último se quedó cerca de las casas. El mes de junio arranca con miedo a los incendios de pastos y esta inquietud se suma a un mes de mayo en el que se produjeron más de 130 fuegos de este tipo, la cifra más alta de los últimos años. El dato más preocupante es que la mayoría son intencionados.

El jefe del Servicio Municipal de Extinción de Incendios, Basilio González, señala que suele comparar las estadísticas de Badajoz con otras localidades y la mayor diferencia es que en la capital pacense hay muchos provocados. «Tenemos más pirómanos y no sabemos por qué», se lamenta. La última prueba es este mes de mayo.

EN DATOS 571 incendios de pastos se produeron en Badajoz en 2018. La tendencia es a la baja porque en 2016 fueron 855 y en 2017, 758. 750 euros es el importe que deben pagar los propietarios que no desbrocen sus parcelas. Puede subir a 1.500 euros si son reincidentes.

González confirma que la mayoría de estos fuegos son intencionados. Saben que es así porque, tras analizar el siniestro, no encuentran las causas naturales y tampoco se dan las condiciones climatológicas (temperatura y humedad) para que sea accidental. «Hay casos que son imprudencias, por ejemplo el fuego de la Dehesilla de Calamón que se extendió hasta Campomanes. En ese caso el origen del fuego fue una máquina que estaba trabajando porque no se tomaron las medidas de seguridad, pero la mayoría de las veces nos encontramos con que han prendido fuego a una parcela, y no es para limpiarla. No sabemos por qué. Si es por gamberrismo o por diversión», dice preocupado.

El jefe del servicio sospecha que hay uno o varios pirómanos activos en la ciudad

El año pasado, en el mes de mayo, solo hubo 17 incendios de pastos. En 2019 esta cifra se ha multiplicado por siete. «Puede ser que algunos casos sean vecinos que les molestan unos pastos, por la razón que sea, y deciden prenderles fuego. Otras veces será por vandalismo, pero no se dan cuenta del peligro que supone. Una tarde con viento, por ejemplo, hace que se propague muy rápido y nos podemos encontrar con un incendio muy grande», advierte Basilio González.

El responsable del Servicio de Extinción de Incendios recuerda un suceso hace dos años. Un fuego intencionado en Ronda Norte hizo que las llamas alcanzasen un ático de un edificio al otro lado de la carretera. Hace solo unos días se produjo un fuego en la misma zona, también intencionado, y las llamas se quedaron a pocos metros de los coches aparcados en la zona.

La mala racha de mayo podría acabar con la tendencia positiva de los últimos años. Desde hace tres las cifras anuales de incendios de pastos han ido bajando. En 2016 fueron 855, en 2017, 758 y en 2018, 571.

Un centenar de multas

González relaciona esta tendencia positiva con la campaña que desarrollan los bomberos para que los dueños de parcelas en el extrarradio de la ciudad las desbrocen o creen cortafuegos para evitar el peligro. El Servicio Municipal de Extinción de Incendio envía cartas a los propietarios de terrenos para pedirles que sean seguras. Si no cumplen, pueden denunciarles. En 2018 los bomberos propusieron para sanción a un centenar de dueños de parcelas. La multa puede ir de 750 a 1.500 euros. El importe sube si los infractores son reincidentes. Los bomberos también tienen la posibilidad de sancionar a los propietarios una vez que se haya producido un incendio si demuestran que el estado de la parcela era negligente.

La ordenanza municipal de protección contra incendios entró en vigor en 2014. Uno de sus capítulos detalla en qué condiciones deben estar los solares, parcelas, fincas sin edificar y terrenos rústicos. «Deberán cumplir unos requisitos mínimos de seguridad para prevenir la aparición de incendios, no contribuir a su propagación y evitar generar riesgos a los ciudadanos», dice el texto. En este punto establece dos categorías. En general obliga a los propietarios a tener el terreno «debidamente desbrozado, exento de pastos y vegetación seca y vacante de cualquier combustible». Sin embargo, si se trata de una finca que no puede cumplir esta exigencia, por ejemplo, por tener cultivos, los dueños deben crear un cortafuegos de 25 metros en su franja perimetral.

En abril, el Servicio Municipal de Extinción de Incendios envió 350 cartas a propietarios de terreno en las afueras de la ciudad. En el escrito les recuerda sus obligaciones. En la primera quincena de junio, detalla Basilio González, revisarán las parcelas y, las que no hayan sido desbrozadas o cuenten con cortafuegos, serán propuestas para denuncia. Luego las sanciones se tramitan a través de la Policía Urbana.

Estas no son las únicas sanciones a las que se enfrentan los dueños de parcelas sin cuidar. Los bomberos se ocupan de revisar los terrenos que están en el extrarradio, mientras que la Concejalía de Urbanismo controla los solares del casco urbano. La semana pasada este servicio envió 400 cartas a titulares de propiedades en la ciudad para exigirles que cumpliesen con la ordenanza local. Posteriormente tramitarán las denuncias.

A pesar de estas medidas sancionadoras, con la llegada de las altas temperaturas todos los años se producen fuegos en solares y parcelas. Para minimizar los riesgos, los bomberos piden que se eviten comportamientos de riesgo como tirar colillas, encender barbacoas, arrojar basura al campo, etc.