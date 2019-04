«La masificación que hay en algunos centros disminuye la calidad de su educación» Taller de experimentos científicos en el IES San José durante el Día del Centro. / J. V. Arnelas La directora del IES San José de Badajoz no entiende que se haya abierto una quinta aula en el San Fernando cuando su centro solo ha tenido ocho solicitudes NATALIA REIGADAS Badajoz Lunes, 8 abril 2019, 07:58

El Instituto de Educación Secundaria San José celebró la semana pasada el Día del Centro. Esta escuela, situada en la avenida Padre Tacoronte, monta cada año un gran despliegue aprovechando la variedad de ciclos formativos con los que cuenta. Hay desfiles de peluquería, talleres de soldadura, escalada, exposiciones de fotografía e incluso un grupo de rock and roll formado por alumnos y profesores. Sin embargo esta edición era agridulce, especialmente para los docentes, porque en el proceso de escolarización solo han recibido ocho solicitudes para entrar en primero de la ESO (Educación Secundaria Obligatoria).

El IES San José representa la otra cara de la moneda en el proceso de elección de institutos. Mientras los padres se movilizan para que se amplíen las plazas en los centros donde la demanda es enorme, hay otros que se quedan casi vacíos. En la Margen Derecha, por ejemplo, Educación ha aceptado abrir una quinta aula en el IES San Fernando por la presión de las familias. Eso supone que en primero de ESO habrá una promoción de 150 estudiantes, 30 por aula. Frente a esto, por el momento, el San José solo tiene ocho en primero y temen que si continúa así los próximos años puedan perder sus clases de Secundaria.

«El principal problema que tenemos es la ubicación, no nos favorece para nada. Los padres alegan las distancias desde sus casas, pero, de las cinco líneas que se le han admitido al San Fernando, creo que no todos van a vivir enfrente», se lamenta María José Pascual, la directora del San José. «Creemos que la masificación que hay en otros centros no es buena porque la calidad de su educación disminuye, evidentemente, mientras se desaprovechan recursos en otros centros. No se puede atender lo mismo a unas clases de 30 que a unas clases de 24, que sería lo normal, que es por que lo que peleamos el profesorado. Llevamos luchando durante mucho tiempo para bajar la ratio de las clases y, ahora, porque los padres tienen ese interés de llevarlo a un centro determinado, se sube».

La directiva del San José cree que se ha etiquetado mal a este centro que acaba de ganar el premio Tomás García Verdejo

El premio y la etiqueta

El IES San José acaba de lograr el galardón Tomás García Verdejo a las buenas practicas educativas. Sin embargo, se lamenta María José Pascual, carga con una etiqueta difícil de quitar.

«La conflictividad es cero, de hecho, no tenemos ningún caso de acoso destacado ni contabilizado. Aquí la conflictividad es bajísima. Es un prejuicio muy grande el que hay y una etiqueta, y cuando las cosas se les pone la etiqueta, es muy difícil quitarla», se lamenta esta docente.

Antiguamente este centro era de Formación Profesional y, a día de hoy, su mayor prestigio son sus ciclos formativos. Sin embargo, la directora no cree que este sea el problema, que se le siga viendo como una escuela centrada en este campo. «De hecho nuestros ciclos funcionan muy bien, vienen alumnos de toda Extremadura. Es la ubicación. No nos favorece la etiqueta que se nos ha colgado».

Estos prejuicios también molestan a los padres de los alumnos. Una de ellos, Mercedes Díaz, acudió al Día del Centro para colaborar con una demostración de encaje de bolillos. «Estamos contentos con el centro. Los que no quieren esta zona, están equivocados, aquí hay vecinos como en cualquier barrio».

Juan Fernández, exdirector del instituto, también acudió a este evento. Él, junto a otros docentes que ya están jubilados, siguen colaborando regularmente con el centro para ayudar. Está indignado con la decisión de Educación. «No se puede atender a 30 alumnos en una clase igual que a 25. No se pueden hacer proyectos ni atenderles bien. Es imposible».

El galardón Tomás García Verdejo ha sido gracias a un proyecto que arrancó el curso pasado y que se llama 'Espacio abierto'. Se engloban muchas actividades, por ejemplo, salas de lectura, un huerto escolar, un laboratorio para experimentos científicos, una radio escolar. También cuentan con la figura del alumno mediador y dedican recreos a que los escolares muestren sus avances en ciertos campos, por ejemplo la ciencia, a otros compañeros.

María José Pascual repasa con orgullo todos sus proyectos. «Tenemos una plantilla de profesores muy implicada», añade, por lo que reconoce que la llegada de solo ocho solicitudes fue un jarro de agua fría. «Duele mucho porque hicimos una jornada de puertas abiertas y no vino nadie, solo algunos vecinos cercanos». «Si al menos nos dejaran dirigirnos a los padres, que nos escucharan hablar de este centro y lo que pueden obtener sus hijos en este instituto».