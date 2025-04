María sueña con un campo de césped

Sueña con marcar un gol de chilena, con estar al lado de Cristiano Ronaldo, con jugar en un campo de césped, con usar sus zapatos ... de pico (así llama María a sus botas de tacos)... Pero esta temporada no es posible porque todos sus compañeros de equipo han causado baja.

«Se habla mucho de integración, pero la integración real no existe», coinciden los padres de María, una joven con un síndrome raro que después de asistir durante los dos últimos cursos a las escuelas deportivas que se imparten junto al seminario se ha quedado sin equipo.

María tiene ahora 23 años pero su capacidad mental es similar a la de un niño de cinco o seis. «Le cuesta moverse porque tiene rodillas de elefante, pero si le dices que va a jugar a la pelota se pone en funcionamiento y no para».

Explica su madre que el fútbol es el motor que la activa. Por eso cuando escucha hablar del Benfica o del Real Madrid se le ilumina el rostro. «María presume de que es muy buena amiga de Cristiano Ronaldo. Tenemos un amigo que imita muy bien su voz y el día de su cumpleaños la llamó para felicitarla. Fue la alegría más grande de su vida».

Tanta era su pasión por este deporte, que hace ahora dos años se plantearon inscribirla en las escuelas de la Fundación Municipal de Deportes que cada año organiza el Ayuntamiento de Badajoz. Saben sus padres que no están pensadas para chicas como ella, pero con la ayuda de Juan Pavón, un amigo de la familia, consiguieron que le hicieran hueco en uno de los grupos que entrenan en los campos municipales que hay junto al seminario.

«Escribimos a la FMDuna carta con la ayuda de una amiga nuestra que es abogada, hablábamos de la plena inclusión y al día siguiente se pusieron en contacto con nosotros para que detalláramos la situación de María. Yo hablé como madre, le dije que ella vive para el fútbol, y nos citaron en el campo».

«Nos recibió Sancho y después de presentarnos le preguntó si era ella la que quería jugar al fútbol. Mi hija le dijo que sí y él le pidió que le quitara el balón. Después le dijo: 'Ahora te lo voy a quitar yo ti'. Y cuando vio cómo respondía me dijo: perfecto, la puedes inscribir». Ese día conocieron a Juan Alberto Márquez Navarro, el entrenador, «una persona maravillosa» que supo integrarla en un grupo formado por chicos de entre 10 y 14 años «que la acogieron de maravilla».

Ahora asiste a la escuela de fútbol del colegio de la Luz para personas con discapacidad, que tiene una pista de cemento

Desde el primer momento todos eran conscientes de que sus capacidades físicas eran menores, que jamás podría marcar de chilena y que debían darle facilidades para que se sintiera integrada. Por eso cada tarde el entrenador pedía a sus compañeros que le pasaran la pelota para que pudiera tirar a puerta. «Jamás, en los pocos entrenamientos a los que asistí, vi en los niños el más mínimo rechazo», asegura Miguel Vázquez, su padre.

Recuerda Miguel que el primer año el grupo estuvo compuesto por doce o quince chavales. Pero el segundo ya eran ocho o diez y este año, cuando se retomó la actividad, no había ningún compañero. Tan solo llegó un chico nuevo al que pronto enviaron a un grupo distinto.

No se había inscrito nadie

Durante dos semanas, los padres de María guardaron silencio. Pero la situación se hacía insostenible y el entrenador terminó por llamarlos un día para confirmarles lo que ya sabían: que no se había inscrito nadie.

Ese día les avanzaron que estaban buscando una solución que pasaba por el cambio de grupo y finalmente le encontraron hueco en las escuelas deportivas que imparte la FMDen el centro de educación especial Nuestra Señora de la Luz de Badajoz, un colegio especializado en la atención de personas con discapacidad.

Como padres, Miguel y María sintieron una punzada en el corazón. El sueño de la verdadera integración se había esfumado. Pero comprendieron que esa solución era positiva para su hija porque María, que vive en San Francisco de Olivenza y ahora es atendida en el centro de Plena Inclusión de Olivenza, había pasado cuatro años en el colegio de la Luz y todavía hoy tiene allí grandes amigos. «El primer día que fuimos al colegio de la Luz no podíamos avanzar por el pasillo, todo el mundo se paraba para saludarla y abrazarla».

Adiós a la integración

Pero aunque esa opción «era perfecta para María», no lo era tanto para sus padres, que durante los dos años que su hija estuvo entrenando junto al seminario creyeron que la integración por la que siempre han luchado podría ser real. «Jamás en los entrenamientos a los que asistí vi en los compañeros de María el más mínimo rechazo, por eso mi gran sorpresa ha sido comprobar que han sido los padres de esos niños los que han preguntado si mi hija estaba en ese grupo para no apuntarlos».

«Sepan los padres que la primera lección que deben aprender sus hijos viene de la mano de sus padres, que es la de saber que en esta sociedad hay que ayudar a quien lo necesite, cuando lo necesite, que lo sano del deporte es el compañerismo», reflexiona Miguel.

«Lo que ha hecho la FMD está bien y lo aceptamos, pero con esta entrevista queremos decir que la plena inclusión no existe», insiste María, triste con la situación pero feliz con el esfuerzo que han hecho las escuelas municipales durante estos años.

«¡Qué suerte ha tenido! La han cuidado, la han mimado, cuando se jugaba el partidillo al final del entrenamiento, Juan Alberto sutilmente orientaba a los demás niños para que María pudiese marcar un gol, era digno de ver cuando marcaba, mil veces me decía que quería aprender a marcar un gol de chilena, inocentemente sin ver sus limitaciones, porque en su mundo no las ve y para ella no las hay».

Pero aunque las limitaciones no existen para María, que tiene el síndrome COL4A1, sus padres sí las han encontrado y en estos días han querido contar que su hija ahora entrena en un campo de cemento, sin césped, y que no puede utilizar las botas con tacos de plástico que le compraron durante un viaje que hicieron a Miami. «Si nos consiguen un campo de césped para que los niños de la escuela de la Luz puedan jugar, yo estoy dispuesta a pagar el autobús de mi bolsillo. Me encantaría que mi hija tuviera la oportunidad de volver a jugar en un campo de hierba, como cualquier otro niño», concluye su madre.