María Seco vuelve a hacerlo: lidera la gira de este artista internacional que ha conquistado Europa La bailarina y coreógrafa pacense ha acompañado a El Alfa en su despedida europea junto a un equipo de bailarinas que ella misma ha escogido

Irene Toribio Viernes, 8 de agosto 2025, 12:45 Comenta Compartir

'El último baile' de El Alfa ha comenzado, y no baila solo. De hecho lo hace de la mano de una de las bailarinas y coreógrafas extremeñas más reconocidas dentro y fuera de nuestras fronteras. María Seco, pacense de nacimiento, se ha convertido en todo un referente del baile urbano en nuestra región, y está conquistando a artistas nacionales e internacionales. Con sus movimientos han caído rendidos desde Omar Montes hasta Nicky Jam, y ahora lo ha hecho Emmanuel Herrera, conocido artísticamente como 'El Alfa'.

La gira europea de El Alfa, titulada 'El Último Baile', con la que pretende despedirse de los escenarios después de más de 20 años de carrera, ha recorrido algunos de los escenarios más emblemáticos de Europa durante el mes de julio de 2025. Desde ciudades vibrantes como Zúrich (Suiza), Núremberg (Alemania) y Milán (Italia), hasta importantes destinos españoles como Benidorm, Santander, Mallorca, Barcelona, Madrid o Galicia. La gira, que también incluye paradas en el prestigioso X-TRA de Zúrich y el Carroponte de Milán, ha sido un gran éxito, consolidando su presencia internacional y su impacto en la escena urbana europea. Y María Seco, como coreógrafa principal, ha sido clave en este recorrido.

Ampliar

Conocido artísticamente como El Alfa, 'El Jefe', es un compositor, productor y rapero dominicano. Es uno de los impulsores actuales del 'dembow', un género musical de origen jamaicano, por lo que es apodado 'el Rey del Dembow'. Conoció a María en una de sus giras anteriores en las que la extremeña bailó junto a su equipo.

Tras conocerla a ella y su trabajo, quiso contar con ella como coreógrafa principal de su próxima gira. Y dicho y hecho. Para la pacense ha sido «un sueño»: «Me sentí super feliz cuando me llamaron, es un sueño ser la coreógrafa de una gira por Europa de un artista de su talla».

Se siente en uno de los mejores momentos de su vida, y así se siente simplemente con escucharla. María Seco nos cuenta que lo primero que hizo es ponerse manos a la obra para encontrar el mejor equipo de bailarinas: «abrí un casting para buscar a las bailarinas que me acompañasen en la gira, y la elección ha sido buenísima, las chicas son increíbles a nivel profesional y personal», comenta orgullosa. «Una gira supone horas y horas sin dormir bien, a veces sin comer por falta de tiempo... y es importante que todas tengan buena energía para que todo fluya bien, así que estoy muy contenta», añade.

Ampliar María Seco junto a El Alfa y el resto de equipo de bailarinas

El Alfa, encantado con María Seco y su equipo

«Es una persona muy reservada y no suele tener contacto con el equipo de baile, pero con nosotras fue muy cercano, me dijo que estaba muy contento y feliz con mi trabajo y eso para mí es un orgullo», nos cuenta María, «todos me felicitaron y sintieron que la vibra era muy buena, que todo fluía muy bien y el show les encantó».

«Me siento super agradecida, estas experiencias son únicas» María Seco Bailarina y coreógrafa

En resumen, María Seco ha pasado el mes de julio «en una nube». Así lo define ella misma: «Tener a miles de personas pendiente de tu show es un sueño, me he sentido super agradecida en todo momento, he querido disfrutar y vivir cada momento porque estas experiencias son únicas«.

Su entorno está orgulloso, pero no son los únicos. María, que dirige una escuela de danza en Badajoz, 'StepDance Studio' siente el cariño de cada alumno que pasa por allí: «Me dicen que quieren ser como yo... y mi consejo es que trabajen, le pongan dedicación y pasión, porque nadie les va a regalar nada pero si tienes un sueño y luchas por él, se puede cumplir».

En el futuro más próximo, a María le esperan proyectos internacionales, pero su «número uno» es su escuela. «En septiembre abrimos de nuevo, además hemos hecho la escuela un poquito más grande, mi escuela es mi número uno, siempre busco seguir creciendo y he preparado sorpresas para mis alumnos», nos cuenta. Además, de la mano del Ayuntamiento de Badajoz, ha organizado el primer campeonato nacional de danza urbana de la ciudad: «Será el 1 de marzo y va a venir gente de toda España a competir en Badajoz, va a ser un evento increíble», termina desvelando.