HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gobierno estudia usar hidrógeno verde en tres tramos extremeños de tren
María Seco junto a El Alfa CEDIDA

María Seco vuelve a hacerlo: lidera la gira de este artista internacional que ha conquistado Europa

La bailarina y coreógrafa pacense ha acompañado a El Alfa en su despedida europea junto a un equipo de bailarinas que ella misma ha escogido

Irene Toribio

Irene Toribio

Viernes, 8 de agosto 2025, 12:45

'El último baile' de El Alfa ha comenzado, y no baila solo. De hecho lo hace de la mano de una de las bailarinas y coreógrafas extremeñas más reconocidas dentro y fuera de nuestras fronteras. María Seco, pacense de nacimiento, se ha convertido en todo un referente del baile urbano en nuestra región, y está conquistando a artistas nacionales e internacionales. Con sus movimientos han caído rendidos desde Omar Montes hasta Nicky Jam, y ahora lo ha hecho Emmanuel Herrera, conocido artísticamente como 'El Alfa'.

La gira europea de El Alfa, titulada 'El Último Baile', con la que pretende despedirse de los escenarios después de más de 20 años de carrera, ha recorrido algunos de los escenarios más emblemáticos de Europa durante el mes de julio de 2025. Desde ciudades vibrantes como Zúrich (Suiza), Núremberg (Alemania) y Milán (Italia), hasta importantes destinos españoles como Benidorm, Santander, Mallorca, Barcelona, Madrid o Galicia. La gira, que también incluye paradas en el prestigioso X-TRA de Zúrich y el Carroponte de Milán, ha sido un gran éxito, consolidando su presencia internacional y su impacto en la escena urbana europea. Y María Seco, como coreógrafa principal, ha sido clave en este recorrido.

Conocido artísticamente como El Alfa, 'El Jefe', es un compositor, productor y rapero dominicano. Es uno de los impulsores actuales del 'dembow', un género musical de origen jamaicano, por lo que es apodado 'el Rey del Dembow'. Conoció a María en una de sus giras anteriores en las que la extremeña bailó junto a su equipo.

Tras conocerla a ella y su trabajo, quiso contar con ella como coreógrafa principal de su próxima gira. Y dicho y hecho. Para la pacense ha sido «un sueño»: «Me sentí super feliz cuando me llamaron, es un sueño ser la coreógrafa de una gira por Europa de un artista de su talla».

Se siente en uno de los mejores momentos de su vida, y así se siente simplemente con escucharla. María Seco nos cuenta que lo primero que hizo es ponerse manos a la obra para encontrar el mejor equipo de bailarinas: «abrí un casting para buscar a las bailarinas que me acompañasen en la gira, y la elección ha sido buenísima, las chicas son increíbles a nivel profesional y personal», comenta orgullosa. «Una gira supone horas y horas sin dormir bien, a veces sin comer por falta de tiempo... y es importante que todas tengan buena energía para que todo fluya bien, así que estoy muy contenta», añade.

María Seco junto a El Alfa y el resto de equipo de bailarinas

El Alfa, encantado con María Seco y su equipo

«Es una persona muy reservada y no suele tener contacto con el equipo de baile, pero con nosotras fue muy cercano, me dijo que estaba muy contento y feliz con mi trabajo y eso para mí es un orgullo», nos cuenta María, «todos me felicitaron y sintieron que la vibra era muy buena, que todo fluía muy bien y el show les encantó».

«Me siento super agradecida, estas experiencias son únicas»

María Seco

Bailarina y coreógrafa

En resumen, María Seco ha pasado el mes de julio «en una nube». Así lo define ella misma: «Tener a miles de personas pendiente de tu show es un sueño, me he sentido super agradecida en todo momento, he querido disfrutar y vivir cada momento porque estas experiencias son únicas«.

Su entorno está orgulloso, pero no son los únicos. María, que dirige una escuela de danza en Badajoz, 'StepDance Studio' siente el cariño de cada alumno que pasa por allí: «Me dicen que quieren ser como yo... y mi consejo es que trabajen, le pongan dedicación y pasión, porque nadie les va a regalar nada pero si tienes un sueño y luchas por él, se puede cumplir».

En el futuro más próximo, a María le esperan proyectos internacionales, pero su «número uno» es su escuela. «En septiembre abrimos de nuevo, además hemos hecho la escuela un poquito más grande, mi escuela es mi número uno, siempre busco seguir creciendo y he preparado sorpresas para mis alumnos», nos cuenta. Además, de la mano del Ayuntamiento de Badajoz, ha organizado el primer campeonato nacional de danza urbana de la ciudad: «Será el 1 de marzo y va a venir gente de toda España a competir en Badajoz, va a ser un evento increíble», termina desvelando.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una niña de 10 años y otras ocho personas resultan heridas en un choque en la A-5 a la altura de Villamesías
  2. 2 Un paciente destroza varios objetos en el centro de salud de Ciudad Jardín tras negarle unas recetas
  3. 3 La boda del año se celebra en Cáceres: el nuevo Hilton Palacio de Godoy se estrena con un evento de lujo
  4. 4 Un interno del Marcelo Nessi arrebata los grilletes a los vigilantes y les golpea con ellos
  5. 5 Investigan a un empleado de Correos por apoderarse de 51 paquetes «que le interesaban»
  6. 6 Roban diez armas a la Policía Local de Alburquerque
  7. 7 El Infoex da por controlados los incendios de Mérida y Monesterio
  8. 8 Un empresario cosmético alemán visita España y alucina con Mercadona: «No lo entiendo»
  9. 9 Un niño de 13 años muere al sufrir una caída con un patinete en Fuerteventura
  10. 10

    La investigación apunta a que robaron las pistolas de Alburquerque para venderlas en el mercado negro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy María Seco vuelve a hacerlo: lidera la gira de este artista internacional que ha conquistado Europa

María Seco vuelve a hacerlo: lidera la gira de este artista internacional que ha conquistado Europa