María Sánchez: «Me hice enfermera por mi madre, para ayudar a personas en su situación»

María Sánchez llegó a la Facultad de Medicina de Badajoz hace cuatro años. Su propósito era darlo todo en sus estudios de Enfermería, el grado ... universitario que había elegido por vocación y en homenaje a su madre fallecida. En junio terminó sus estudios y ayer la Universidad de Extremadura y los familiares de la profesional sanitaria que da nombre a este premio reconocieron el trabajo de esta joven. Su esfuerzo le ha valido la nota media de 18,96 sobre 20 y el reconocimiento a la excelencia académica, dotado con 1.500 euros.

–¿Qué le llevó a estudiar enfermería?

–Fue vocacional, mi madre falleció cuando yo tenía 12 años a causa de una enfermedad y yo me propuse ser enfermera para ayudar a la gente en su misma situación. Esto me ha hecho darlo todo en la carrera para que al menos se sienta orgullosa de mí.

–¿Cómo es una carrera en la que resulta tan importante la formación práctica?

–Hay bastante nivel, pese a ello está poco valorado, y eso que es mucho lo que implica a nivel de teoría y a nivel práctico. Nos metemos en el hospital sin nada de experiencia a hacer las prácticas. Ahí eché en falta una preparación psicológica para enfrentar las situaciones que vivimos.

–No conviene llevarse a casa los problemas de los pacientes...

–Es difícil separar, pero hay que hacerlo para que no te afecte demasiado. Por un lado está la formación académica y en el otro, la situación de los pacientes y sus familias. Hay que hacer un esfuerzo diario para evitar que te afecte cuando sales del hospital. Los profesionales con los que aprendes te ayudan, pero es complicado gestionarlo al principio.

–¿Hay un truco para conseguir unas notas brillantes?

–Estudiar mucho y pedir ayuda cuando es necesario. Yo he pedido ayuda en estos años a mis compañeros y profesores. También es importante descansar, yo he salido, no ha sido solo estudiar.

–¿El proyecto de fin de carrera (TFG) le ayudó a conseguir sus objetivos?

–No es un trabajo tan complicado como dicen. Yo lo hice sobre la utilización de células madres en la esclerosis múltiple. Es importante elegir un tema que te guste, le dedicas mucho tiempo.

–¿Qué ha sido lo más complicado estos cuatro años?

–Los periodos de prácticas. Al principio llegas al hospital con las manos vacías, no sabes qué hacer. Son los profesionales los que te apoyan y te enseñan todo lo que necesitas saber para que tu puedas valerte por ti mismo a la hora de trabajar.

–¿Cuáles han sido las especialidades que más la han marcado?

–La UCI pediátrica fue un lugar que me gustó, pese a que es un sitio algo triste porque hay niños muy pequeños con muchos problemas, pero te permite ser testigo de su evolución y eso es bonito. Urgencias también me marcó porque te enfrentas a situaciones diferentes cada día y la atención primaria es muy importante porque llevas el seguimiento del paciente. Lo bueno de esto es que estableces con él una relación más cercana.

«No me gusta la falta de reconocimiento de la enfermería, no se valora tanto nuestro trabajo»

–Decía antes que es una profesión poco valorada...

–Sí, y para que se valore más hay que valorar el trabajo en equipo, no solo a nivel externo. A nivel interno hay decadencias que no existirían si se viese como un trabajo en equipo y no de manera individual.

–Es una de las profesiones más demandadas, ¿pero es fácil encontrar trabajo?

–Es muy fácil conseguir empleo. Hay muchas ofertas de trabajo, sobre todo en vacaciones de Navidad y verano. Por lo general no va a faltar trabajo nunca. Aunque al principio las condiciones no son las mejores, ya que principalmente es cubrir vacantes y adaptarte a la planilla y a las diferentes especialidades.

–Entonces, ¿ya ha comenzado a trabajar?

–No, en este momento estoy estudiando la oposición para el EIR, (Enfermero Interno Residente). El examen será en enero y es lo que te permite acceder a una especialidad si no quieres dedicarte a la enfermería general. Mi deseo es formarme como matrona.

«Este premio es un orgullo para mí y una recompensa a mi trabajo y el de mi familia»

–¿Es más duro enfrentarse a la oposición que a la carrera?

–Es más intenso, y muy duro porque requiere todo tu tiempo. Ahora estoy todo el día estudiando porque quiero ser matrona. Si consigo aprobar el EIR obtendré una plaza de enfermera residente para formarme. Se trata de una formación teórico-práctica.

–¿Qué le gusta de la profesión?

–El hecho de ayudar a la gente, el agradecimiento de los pacientes. No me gusta la falta de reconocimiento que tiene la enfermería, en verdad no se valora tanto el trabajo que realizamos.

–¿Qué supone este premio?

–Un orgullo para mí, quería dar lo mejor de mí en la carrera y he tenido la recompensa. Pero no hubiese podido hacerlo sin el apoyo de mi familia y mis amigos.

–¿Cómo se ve en el futuro?

–Me gustaría ejercer como matrona en el Hospital La Paz de Madrid.