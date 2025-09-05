María Dueñas o Carolina Yuste participarán en el Club de Lectura Viva

REDACCIÓN badajoz. Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Los autores María Dueñas, Carolina Yuste, Clara Morales y Jonathan Arribas participarán en la IX edición del Club de Lectura Viva, una iniciativa puesta en marcha desde el Ayuntamiento de Badajoz a través de la concejalía de Cultura y la Escuela de Narrativas Mirada y Voz que tendrá lugar entre los meses de septiembre y octubre con sesiones con estos escritores en espacios como el Parque de Castelar, bibliotecas municipales o librerías.

En concreto, el 12 de septiembre el encuentro será en Castelar, si las condiciones meteorológicas lo permiten, con María Dueñas y su última obra 'Por si un día volvemos'; mientras que el 17 de octubre será el turno de la también actriz Carolina Yuste y su primer libro 'Toda mi violencia es tuya'; el 14 de noviembre de Clara Morales, también con raíces pacenses, y su primer libro, en concreto de cuentos, 'Ya casi no me acuerdo' y el 12 de diciembre de Jonathan Arribas y otra primera novela, 'Vallesordo'.

Estos mismos días se celebrará también la VII edición del programa 'Libros como el viento', que lleva el fomento de la lectura, también a través de autores, a los niños y sus familias, en esta ocasión el 12 de septiembre en la biblioteca de Santa Isabel con la ilustradora Rosa Ureña que, junto a Adrián Cordellat, ha publicado 'Antes todo esto era campo' y que llevará a cabo un taller de construcción de ventanas de tiempo.

El 17 de octubre en la biblioteca de San Roque Leticia Ruifernández ofrecerá una actividad basada en libros ilustrados como su 'Diario de maravillas' y en la que pintará en directo junto a adivinanzas y cuentos sobre la naturaleza; el 14 de noviembre el autor participante será Juan Carlos Martín, un poeta que, acompañado de Lourdes López, realizará una sesión que acerca la poesía con música y juegos en la biblioteca de Pardaleras, y el 12 de diciembre el narrador oral y escritor Aldo Méndez presenta su propuesta 'Agua que canta', previsiblemente en la biblioteca de Santa Ana.

Ambos programas han sido presentados por su coordinador, el director de la Escuela de Narrativas Mirada y Voz, Miguel Ángel Carmona del Barco, y el concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, quienes señalaron que, para participar en los mismos, es necesario la inscripción previa, para el control del aforo, a través de internet.

José Antonio Casablanca ha destacado que ambas actividades, diseñadas para todos los públicos, ya son una tradición en el calendario cultural y literario de la ciudad, ligada al mundo de la literatura y de los libros.