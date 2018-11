Una marcha y un concierto ayudan hoy en la lucha contra la violencia de género REDACCIÓN BADAJOZ. Domingo, 25 noviembre 2018, 09:33

La Asociación de Mujeres Progresistas de Badajoz organiza para hoy una marcha contra la violencia de género bajo el lema 'Rompamos el silencio'.

Esta se desarrollará a partir de las 12.00 horas entre los juzgados de la avenida de Colón y el Paseo de San Francisco. En esa plaza, la locutora de la cadena SER Mayte Carrasco leerá un manifiesto y las murgas Las Polichinelas y Yo no salgo interpretarán la canción 'We will rock you' de Queen con una letra adaptada.

Por otro lado, la Oficina de Igualdad y de Violencia de Género del Ayuntamiento organiza el concierto 'Voces contra el silencio'. Este tendrá lugar en el Teatro López de Ayala esta tarde con la participación de Diván du don o Ulises.

Jabato y los disfrutones o el grupo de danza urbana Step dance studio intervendrán también en este concierto que comenzará a las 19.00 horas presentado por la actriz Paca Velardíez. La entrada es gratuita hasta completar aforo y se completa con el taller 'Enróllate por la igualdad' o propuestas didácticas lúdicas a partir de las 18.00 horas a cargo de Cruz Roja Juventud.