El mantenimiento de los parques infantiles de Badajoz costará 350.000 euros al año

Los trabajadores municipales dejarán de reparar las áreas de juegos infantiles. Este mes se han conocido las líneas generales del nuevo contrato que el Ayuntamiento ... espera licitar en pocas semanas. La ciudad pagará 350.000 euros al año por cuatro ejercicios para que una empresa privada revise los columpios.

El alcalde anunció hace ya más de un año su intención. Pero no ha sido hasta este abril cuando el concejal del área, Rubén Galea, ha dado a conocer los datos del concurso. Trabajadores externos al Ayuntamiento atenderán las 75 áreas de juego para niños hasta 2028 y por 1,4 millones de euros en total.

No es una novedad, pero sí que profundiza en el camino abierto hace tiempo en el Ayuntamiento y por el que van descargando de tareas directas a la plantilla municipal.

En agosto pasado adjudicaron a Jardinería Sara el cuidado de las 76 rotondas y medianas por unos dos millones de euros hasta 2027.

Pocos años después de inaugurar el parque del río, el Ayuntamiento admitió que no tenía capacidad para matenerlo como exigía su extensión y uso. Ya debían haber licitado el concurso, pero como no tienen presupuesto no han podido hacerlo. De todas formas, sí que han dado los pasos previos y explicado que amplirán sus términos.

Ahora Sie 2000 abarca desde el Puente Real hasta el de la autonomía en las dos márgenes. Y de ahí hasta la plaza de toros por la izquierda. El próximo contrato se ampliará con las zonas verdes que ha conllevado la expansión de la ciudad, como Jardines del Guadiana o Cuartón Cortijo y la avenida de Elvas. El precio se duplicará, al pasar de 2 millones en cuatro años a 4,8 millones.

Uno de los problemas es que la ciudad crece, pero el Ayuntamiento no suma el personal que requiere para las necesidades que esa proyección supone.

Lo explica Julio Palomo, veterano sindicalista de CSIF. «Cuando entré en el servicio de Parques y Jardines hace 47 años había entre 150 y 200 jardineros y entonces solo teníamos Castelar, el parque infantil y de la Legión. Hoy no hay más de 94 trabajadores y hay muchos más parques».

Cree que el gobierno «deja caer» el servicio deliberadamente para justificar después que no puede atender todas las zonas verdes y debe ir adjudicando contratos para ello. «A esto lo llaman externalización cuando es una privatización».

El concejal de Medio Ambiente, Rubén Galea, ha dado otros argumentos estos días. Como que muchas incidencias se registran fuera del horario habitual de los funcionarios, que en el caso de los jardineros es de 7 a 14 horas. Así que, «por operatividad», se opta por una empresa que cubra todo el día. Los trabajadores municipales seguirán yendo a los parques para ejercer funciones de control. A esto se suma el esfuerzo que está haciendo el Ayuntamiento en modernizar todas estas áreas con nuevos juegos y suelo.

Cubrir incidencias en fines de semana y la especialización de las tareas lleva al Gobierno local a su privatización

Hace ya más de un año, el alcalde apuntó a la especialización de ciertos trabajos y medios materiales que exige la vigilancia de los juegos para justificar la privatización.

Desde el sindicato CSIF se refieren a la escasa especialización de los trabajadores que entran en Parques y Jardines cada seis meses por los planes de empleo de la Junta de Extremadura. En ocasiones, cuando aprenden las técnicas, se les acaba el trabajo.

De los 94 trabajadores que hay ahora en el área, 45 corresponden a esos contratos subvencionados, según los datos de CSIF. Julio Palomo se pregunta qué va a pasar con esa oportunidad que se da a los pacenses en búsqueda de empleo.