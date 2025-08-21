El mantenimiento de las fortificaciones se centra en el hornabeque

Las tareas de limpieza y mantenimiento de fortificaciones se centran esta semana en el hornabeque del Puente de Palmas, donde los operarios han limpiado ... una de las cubiertas para mejorar la conservación del monumento.

Desde el PSOE recuerdan que en mayo solicitaron al equipo de Gobierno realizar tareas de mantenimiento, que son las que se ejecutan estos días. Indicaron que se había levantado parte del revestimiento exterior de las cubiertas, que había dejado a la vista una malla azul y que ha sido retirada estos días.

El mantenimiento de fortificaciones es un servicio que nació en el año 2020 para eliminar pintadas, quitar las malas hierbas, hacer pequeñas reparaciones o limpiar las murallas. Los operarios son los responsables de los casi seis kilómetros y medio de muralla que tiene Badajoz.

El contrato con la empresa adjudicataria señala una serie de trabajos que se realizan de forma periódica y otros que solo se dan con una programación determinada o bajo demanda de los responsables municipales cuando se detectan necesidades específicas.

En cualquier caso, en los años que lleva en marcha este nuevo servicio la situación de las fortificaciones ha mejorado y se han reducido tanto las pintadas como los incendios que en ocasiones afectaban a los alrededores de las murallas. Las tareas de esta semana no son, por tanto, una obra en sí sino actuaciones de seguimiento.

Desde el PSOE, no obstante, recuerdan que el Gobierno local se comprometió a musealizar este espacio en la cabecera del puente hace tres años sin que hasta el momento se haya cumplido.