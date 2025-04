Manoli ya puede bañarse en la piscina de su bloque

Hace varios años que Manoli Coba sufrió una fuerte caída con la que se fracturó su pierna sana. Así se refiere esta vecina del Edificio ... Costa Rica, ubicado en la calle José Villafaina de Badajoz, a la pierna donde la enfermedad vírica de la polio no le dejó secuelas. «Tengo una discapacidad física por unas secuelas de polio, pero la rotura de mi pierna más sana me impedía entrar a la piscina», cuenta.

En su caso, acceder a al vaso era necesario para poder llevar a cabo la rehabilitación con la que mejorar su fractura. «Era imposible entrar bajando por las escaleras. Tenía piscina en mi casa pero no podía utilizarla. Esto me generaba una pena y una impotencia tremenda porque me encanta nadar, y cuando me asomaba al balcón y veía el agua me agobiaba mucho», subraya Coba, que no podía refrescarse en verano y mucho menos llevar a cabo la rehabilitación que tenía prescrita.

Una situación que cada verano se repite en las piscinas comunitarias, ya que muchas de ellas carecen de elementos que faciliten el acceso al agua, un problema que en el caso de esta vecina ha podido solucionarse.

«Fue Manoli quién pidió una grúa hidráulica para poder entrar a la piscina. La decisión estaba clara y se instaló inmediatamente», afirma el presidente de la comunidad, Federico Méndez, quien explica que no dudó en atender su solicitud.

«Es cuestión de responsabilidad social, no se votó en junta de vecinos. Bastantes dificultades tienen en el día a día las personas que padecen alguna discapacidad como para que nosotros les pongamos más barreras», subrayaba Méndez.

El presidente de Apamex, Jesús Gumiel destaca que la instalación de la silla hidráulica en piscinas de comunidades de vecinos es obligatoria siempre y cuando uno de ellos la necesite. «Esto no ocurre con los ascensores, que tienen que solicitarlos más de la mitad de los residentes para que se ejecute la obra», explica.

Esto se debe a que la instalación de este elemento de accesibilidad no lleva consigo una obra de gran envergadura. Además, el coste de la instalación no supera las 12 mensualidades que abonan los vecinos para gastos comunes.

Según destaca Apamex, la ley de propiedad horizontal reconoce el derecho a realizar las obras y actuaciones necesarias para satisfacer la accesibilidad.

Y el resultado está a la vista:desde que la silla se instaló en el borde de la piscina han sido varios los vecinos que han hecho uso de ella. «Las grúas son para todo el mundo, no solo para personas con discapacidad, también las utilizan personas mayores», relata Manoli.

Es por esto que su uso ya era obligatorio en las piscinas públicas, así como en las instalaciones deportivas de carácter privado. Pero cada vez son más las comunidades de vecinos que cuentan con esta silla elevadora.

«Este año estamos haciendo especial hincapié en las comunidades de vecinos, han sido muchas las que han contactado con nosotros para informarse sobre su instalación y uso», relata Gumiel.

La última consulta les llegó del Residencial Entrepuentes, que estrenó grúa hace unas semanas para facilitar el acceso a uno de sus residentes. «Esto no es más que el resultado de 'Piscinas para todos', una campaña que lanzamos todos los veranos y que sirve para concienciar a la población de la necesidad de este sistema», apuntan desde Apamex.

Para todos es ahora la piscina de la comunidad de Manoli, a la que también acceden otros vecinos gracias a la grúa, que tiene unas especificaciones técnicas para su uso.

Autonomía

No se puede poner cualquier grúa, tiene que ser una que el usuario pueda manejar por él mismo. Si la persona tiene una gran discapacidad requerirá la ayuda de alguien, pero en principio el 90% de las personas la utilizan de manera autónoma. «El funcionamiento de este aparato es muy sencillo, afirma Coba.

La silla que se coloca en el borde de la piscina va cogida a una toma de agua que hace que se eleve gracias a la presión de este fluido. Por ello se instalan en zonas que tengan una profundidad en torno a 1.20 metros para permitir la ayuda de acompañantes o del personal autorizado.

Además, deberán contar con una barra de apoyo que facilite la transferencia del usuario desde su punto de apoyo al asiento de la grúa. El asiento debe ser regulable en altura, respaldo y apoyabrazos. Se recomienda que también disponga de apoyapiés y que disponga de un cinturón o elemento de seguridad que impida la caída del usuario ante un movimiento involuntario.

Por otro lado, su capacidad mínima de carga debe ser de 150 kilos. El manejo debe ser sencillo y no requerir gran esfuerzo, permitiendo el uso por el propio usuario. La puesta en marcha del dispositivo se hace mediante doble sistema de accionamiento, tanto desde el interior del vaso como desde el andén, de manera que se garantice el uso autónomo por las distintas personas usuarias del mismo.

En el exterior, el requisito es que esté instalada en una zona libre de obstáculos y que esté separada al menos de un metro del intinerario peatonal accesible. De esta manera facilita el acceso y la transferencia a la grúa sin que su usuario corra peligro.

En cuanto al mantenimiento, desde Apamex se afirma que resulta sencillo. «Además, son desmontables, por lo que en invierno no están a la intemperie, y su precio no excede los 4.000 euros. Pero lo más importante para los usuarios es tener la posibilidad de llevar una vida normal y no pasar el verano lejos del agua».

Aunque para Manoli lo fundamental es la autonomía que le aporta, ya que no tiene que pedir ayuda para entrar a la piscina. «Me siento, muevo la palanca y bajo sin ningún tipo de problema. Es muy importante que se vaya abriendo la mente y esto llegue a las piscinas comunitarias para que lo utilice cualquier vecino, porque mayores nos hacemos todos».