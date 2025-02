Manoli Martín, una vida dedicada a los demás en Badajoz

Evaristo Fdez. de Vega Badajoz Miércoles, 15 de diciembre 2021, 08:34 | Actualizado 13:04h. Comenta Compartir

«No penséis que soy tan especial. Me siento abrumada». Esas fueron las palabras con las que Manoli Martín Sánchez (Madrid, 1945) agradeció el homenaje que este martes le dieron sus vecinos en la presentación de una biografía publicada por la Fundación CB para que no caiga en el olvido la vida de esta mujer «dedicada a los demás».

Cuentan que cuando se supo protagonista de un libro no le hizo mucha gracia. Trabajadora incansable, ha hecho de la discreción su forma de ser. Pero las 113 páginas que conforman su biografía hablan de una persona que ha sido un pilar básico en el desarrollo comunitario del barrio al que ha dedicado su vida.

El primer hogar de Manoli en Badajoz fue un vagón de tren. Su padre era oficial ferroviario y cuando se instalaron en Badajoz –ella tenía cuatro años– tuvieron que esperar un tiempo hasta ocupar una casa en el barrio del Gurugú.

Con 13 años se enroló en la Juventud Obrera Católica (JOC), cuya sede se encontraba en la parroquia. El consiliario era Santiago Moreno Porqueras, cura obrero, y en ese entorno conoció a su marido, Ricardo Cabezas Carrasco, con quien emprendió una vida marcada por la lucha social.

Siendo muy jóvenes representaron sainetes teatrales y comenzaron a promover el folklore, que se materializó en el grupo de Coros y Danzas La Jara, en el que Manoli es voz solista.

Ella cortó los primeros trajes del grupo. Tenía una habilidad especial para la costura y en una academia privada obtuvo el título de profesora de corte y confección. El bachillerato lo hizo por la noche para ayudar en casa.

Despierta y comprometida, pronto le encargaron llevar el Centro de Promoción de la Mujer del Gurugú y Cuestas de Orinaza, una tarea para la que se formó como animadora sociocultural.

Fue en 1984, trabajando para la Universidad Popular de Badajoz, cuando tuvo su primer contacto con la cárcel. La enviaron dos meses para trabajar en el módulo de mujeres, pero cuando terminó el contrato siguió acudiendo cada semana para ayudar a las reclusas. «Dentro de la cárcel decir Manoli es sonreír y sentir un abrazo y ganas de seguir viviendo. Esta gran persona, esta gran mujer, ha dejado a un lado su vida cómoda y tranquila por buscar una sonrisa, un beso de libertad, un rayo de luz donde solo había oscuridad, tristeza y opresión», escribe en su biografía Jaione Beaskoetxea, una mujer que cumplió condena en la prisión de Badajoz.

«Su característico pelo rojo y su coletilla me llamaron mucho la atención a primera vista, pero eso quedó en una anécdota y pronto surgió la admiración por esta persona entregada a lo que se propone», añade Sandra Argeñal, que conoció a Manoli en el Grupo Scout Pedro de Valdivia de la parroquia del Gurugú, con el que ha realizado más de 60 campamentos con niños para los que esa actividad era la única opción de salir de vacaciones.

«Decía mi madre que somos la huella que dejemos en el corazón de los demás», afirmó durante la presentación del libro el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien reconoció que en su etapa como universitario echó de menos «una asignatura en la que se aprendiera cómo tratar las enfermedades que tienen su origen en la miseria, la discriminación y la soledad», tres patologías a las que ha dedicado su vida esta mujer.

Ese empeño también la llevó a implicarse en la Comisión Comunitaria de Salud del Centro de Salud del Progreso.

Pero no solo ha prestado su ayuda en Badajoz, también lo ha hecho en Nicaragua colaborando con la Asociación para la Cooperación y el Desarrollo Sacuanjoche, que trabaja en la promoción de mujeres campesinas.

«Ella y también Ricardo –su marido preside la asociación de vecinos del Gurugú– han movilizado todos los resortes para cambiar este barrio. No podemos encontrar una persona tan comprometida con la acción al prójimo», destacó Emilio Vázquez, presidente de la Fundación CB.

«Manoli es la concreción de mil maneras posibles de lo que es la bondad», añadió Isabel María Pérez González, la profesora que coordinó los Talleres de la Poesía y el relato que Aupex impulsó en la prisión de Badajoz.

Ampliar El salón de actos del Instituto San José se llenó de público para asistir a la presentación. j. v. arnelas

El imán Adel Najar, el sacerdote Vicente Martín, la doctora María de los Ángeles Maynar, Juan Pedro Plaza y varios miembros de la familia de Manuela Martín hablan de su labor en esta entrega de la colección 'Personajes singulares'. Muchos estuvieron en el acto que se celebró en el Instituto San José, al que no pudo asistir su hijo Ricardo, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Badajoz, por estar convaleciente en su domicilio a causa de la covid.

«Tengo que agradecer a Dios nuestro padre que haya puesto a tantas personas buenas en mi camino, a tantas mujeres luchadoras, tan buenísimas... Estoy muy agradecida, pero todo esto que he hecho no tienen ninguna importancia, no hace falta agradecerlo», resumió la protagonista. Y aunque no era necesario, el público sí lo hizo. Con un aplauso sincero.

