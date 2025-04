Así será la manifestación contra el nenúfar este sábado en Badajoz

Un recorrido que cruzará Badajoz, pancartas pidiendo que se salve el río, sin política y, a poder ser, con asistencia masiva. Es el deseo de ... Salvemos el Guadiana, la asociación que ha convocado la manifestación contra el nenúfar este sábado 19 de octubre. Este miércoles los organizadores de la protesta han confirmado que siguen adelante a pesar de el pacto entre las tres administraciones. Quieren exigir que cumplan las promesas y los plazos. «Continuamos adelante porque las palabras son palabras y los hechos son hechos. No vamos a dejar de presionar», ha resumido Juan Fernando Delgado, presidente de la asociación.

Los convocantes de la protesta han dado este miércoles una rueda de prensa previa a la manifestación. En la misma han asistido Emilio Agudo, Carmen Arnelas, José Manuel Rodríguez y el propio Juan Fernando Delgado como miembros de la directiva de Salvemos el Guadiana. Han contado con el apoyo, además, de Anselmo Solana en representación de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Badajoz.

Juan Fernando Delgado ha destacado que, tras estudiar «el preacuerdo, porque aún no es acuerdo» entre las tres administraciones, han decidido mantener la manifestación «para que cumplan el acuerdo y los plazos. Exigimos que se tomen en serio esto independientemente de las siglas políticas de cada uno». «También queremos información directa para los ciudadanos. Queremos el río limpio por dentro y por fuera», ha concluido.

El presidente de Salvemos el Guadiana ha atribuido el acuerdo entre las administraciones a la convocatoria de la protesta. «Estamos satisfechos de que se hayan reunido después de seis años que llevamos intentándolo». Pero ha advertido que no admitirán «más evasivas» porque «han tenido los papeles dos años metidos en los cajones»

Así será

Delgado ha detallado que la salida de la protesta será de la avenida de Huelva, frente a la Delegación del Gobierno a las 10.30 horas. El recorrido irá por la avenida de Huelva por Santa Marina hasta la de Miguel Celdrán (antigua Villanueva). Desde allí cruzará la autopista hacia María Auxiliadora y completará esta avenida hasta Sinforiano donde girará para llegar a la sede de la Confederación Hidrográfica. Allí se leerá un comunicado.

A preguntas de los periodistas Delgado ha indicado que han optado por llevar la manifestación a la CHG, aunque el acuerdo ha unido a tres administraciones, porque no han sido recibidos por esta institución. «Pedimos una reunión el pasado 2 de junio y el señor Moraleda no nos ha hecho caso», ha admitido.

El portavoz de los convocantes ha incidido en que no quieren politizar la manifestación, que ellos no tienen vinculación con ningún partido. En cuanto a la presencia del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, que ha dicho que asistirá como vecino y para informar del acuerdo, Delgado ha declarado que «es politizar la manifestación y no estamos de acuerdo». Ha añadido que, en la reunión que tuvieron, le pidieron que no haga declaraciones en la manifestación «y esperamos que lo cumpla».

La asociación espera que la manifestación sea masiva. «Estamos ilusionados», ha indicado Delgado que ha admitido que otras convocatorias similares «han patinado». «Los pacenses siempre hemos vivido de espalda al río».

En la rueda de prensa Anselmo Solana, en nombre de la Federación de Asociaciones de Vecinos, ha mostrado su apoyo a esta movilización. «Ya está bien de promesas. El río es el mayor patrimonio que podemos tener», ha destacado.