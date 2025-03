Una mañana de juegos en el museo

Paula Venera Vital Jueves, 22 de agosto 2024, 07:57 Comenta Compartir

El museo Luis de Morales celebra la primera edición de sus talleres de verano infantiles durante esta semana y la que viene. Este edificio histórico acoge estos días a niños de entre seis y doce años en horario de mañana para realizar actividades en torno a la figura del pintor Luis de Morales y la historia de la ciudad.

Los talleres son gratuitos y las plazas se agotaron a principios de mes, solo cuatro días después de ser anunciados. La iniciativa parte de la Concejalía de Cultura y busca promover y demostrar que «los museos no son solo para adultos, sino que son lugares para todos los públicos», asegura Encarna Ledesma, monitora de este pequeño campamento y guía de museos.

Cada semana participa un grupo diferente, de miércoles a viernes. Durante los tres días, el grupo de pequeños podrá realizar multitud de actividades diferentes cada día en las diversas dependencias.

La jornada comienza en la 'Sala Luis de Morales', donde la monitora les habla sobre el Divino y realizan una visita por la sala. Después, los niños contestan a una ficha para comprobar que se han enterado de todo.

Posteriormente tienen un descanso para desayunar, y al terminar subieron a la 'Sala de la Alcazaba', donde realizan un taller de pintura. Para ello, primero repasan qué mezclas salen al juntar los tres colores primarios. Después les reparten un vaso que llenaron de agua y de espuma de afeitar para posteriormente añadir colorante alimentario de los colores primarios que elija cada pequeño. Como resultado el colorante atraviesa la capa de espuma y llega al fondo del vaso donde se mezclan todos los colores. Los pequeños entre risas se llenaron las manos y los brazos de espuma y colorante por remover el contenido del vaso con los dedos, pero todo lo que se escucharon fueron risas. Esta mezcla es divertida para los niños y parecen nubes.

La jornada continuó con dibujos en cartulina de Puerta Palmas, símbolo de Badajoz. Para ello les repartieron paletas de cartón junto a tapones de plástico para verter los pigmentos ahí y finalizaron con un taller de pintacaras.

Pablo Olivenza tiene once años y ha visitado todos los museos de Badajoz, ya que le encanta y está muy contento en estos talleres. Además es bastante participativo cuando la monitora les pregunta. Por otro lado, es la primera vez queJimena Pereira, de nueve años, visita un museo, y por eso no conoce nada sobre este. En el caso de Miriam Físico, le gusta hacer visitas guiadas, pero a sus padres no tanto, por lo que se apunta a estas actividades con sus amigas. Carla Gonzalez tiene once años y ha ido con su amiga Carlota. Cuenta que ha estado en más museos y lo disfruta, además este verano ha visitado Londres y también ha conocido museos de la ciudad.

Estrella Márquez tiene nueve años y se apunta a todas las actividades de verano que se realizan en la ciudad. Además, esta pequeña cuenta que va sola a las actividades, pero que siempre hace amigos. «Lo que más me gusta son las actividades de cocina, las manualidades y el deporte, además muy pocos días me quedo en casa, siempre estoy con alguna». Daniela Chamorro, que tiene ocho años, suele venir mucho de visita, ya que su padre es el coordinador del museo y ha pasado la mañana junto a Estrella y otra amiga. Algunos pequeños conocían este museo porque habían ido con sus colegios.

En el programa previsto para el día de hoy, comenzarán en la 'Sala Musulmana', donde hablarán sobre la fundación de la ciudad y la herencia musulmana, y además harán una ficha didáctica y un cronograma. Por último trabajarán arcilla y hablarán sobre el testar de Puerta del Pilar y además harán manualidades sobre los aromas musulmanes.

El último día tratará sobre la guerra de Independencia en la 'Sala de las Batallas', que «le gusta mucho a los niños» según cuenta Encarna Ledesma. Harán una última ficha didáctica y después del desayuno trabajarçán en una manualidad, que será una maqueta de la 'Sala de las Batallas'.

