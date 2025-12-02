HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Las consultas del Palacio de Congresos de Badajoz tendrán luz natural de los ventanales del anillo. HOY
Centro de salud de Badajoz

Con mamparas desmontables y luz natural, así serán las consultas médicas en el Palacio de Congresos de Badajoz

La Junta aprueba dos millones de euros para el traslado provisional del centro de salud de Los Pinos, a pesar las quejas de los músicos de la OEx, que ven peligrar sus ensayos

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Badajoz

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:37

Comenta

El Consejo de Gobierno de la Junta ha autorizado al Servicio Extremeño de Salud la contratación de las obras para adaptar el Palacio de Congresos ... de Badajoz a la actividad sanitaria. El espacio cultural tendrá que ubicar de forma temporal el centro de salud Los Pinos, hasta que estén finalizadas las obras en su ubicación definitiva, el Hospital Provincial.



