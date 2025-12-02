Con mamparas desmontables y luz natural, así serán las consultas médicas en el Palacio de Congresos de Badajoz

El Consejo de Gobierno de la Junta ha autorizado al Servicio Extremeño de Salud la contratación de las obras para adaptar el Palacio de Congresos ... de Badajoz a la actividad sanitaria. El espacio cultural tendrá que ubicar de forma temporal el centro de salud Los Pinos, hasta que estén finalizadas las obras en su ubicación definitiva, el Hospital Provincial.

Las obras para la transformación temporal que se llevará a cabo en la planta baja del Palacio de Congresos tendrán un coste de dos millones de euros. La Junta ultimaba la redacción de ese proyecto en mayo, y es ahora cuando se autoriza a Salud para la contratación.

Acceso oeste

La intervención para ubicar provisionalmente el centro de salud de la ronda del Pilar será en la planta baja del edificio y su acceso oeste, a excepción de la sala de seminarios y el montacargas.

Los recorridos y accesos dentro del recinto se independizarán de los usos ya existentes en el espacio cultural. Las consultas médicas se crearán con mamparas desmontables, «de tal forma que todas las actuaciones sean reversibles para dejar el espacio con las prestaciones disponibles» hasta ahora, indica la Junta.

Las consultas se distribuirán de forma radial, para poder obtener iluminación natural del anillo central. Mientras que los espacios y pasillos de circulación y las salas de espera estarán pegadas al muro de hormigón, que delimita el exterior del Palacio de Congresos.

Se pretende, «dentro de las limitaciones del edificio», que la mayor parte de profesionales tengan iluminación natural y que las áreas de transición y espera tengan también iluminación indirecta y sean amplias. El centro de salud tendrá un área de atención continuada (urgencias), con acceso directo, de tal forma que esta zona pueda funcionar de forma independiente al resto del edificio.

Quejas de los trabajadores de la OEx «La situación de urgencia precisa el traslado y la orquesta no va a sufrir en el desarrollo de su actividad» Elena Manzano Portavoz de la Junta y conejera de Hacienda

A preguntas de los periodistas por las quejas de los músicos de la Orquesta de Extremadura, que ven peligrar sus ensayos si tienen que convivir con la atención sanitaria, la portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha asegurado que el centro de salud «no va a interferir».

«Lo que está en juego es que 19.500 personas puedan recibir asistencia sanitaria en el modo en el que es debida, y esto lo vamos a hacer con ese traslado que, como saben, es temporal al Palacio de Congresos», aseveró la consejera de Hacienda.

Al mismo tiempo, ha asegurado que, tras examinar distintas ubicaciones, la Junta considera que el Palacio de Congresos es el lugar más idóneo para prestar asistencia sanitaria a una población que tiene una «edad avanzada».

«Este es el lugar en el que se puede prestar esa asistencia sanitaria y no va a interferir en ningún caso con esos ensayos de la orquesta», ha dicho, además de aseverar que la administración autonómica se muestra abierta a que si los músicos encuentran otras ubicaciones en las que poder desarrollar su actividad lo manifieste.

Aunque, no obstante, ha señalado que la Junta tiene «muy claro» que se debe atender a esos 19.500 afectados y que se deben acometer las obras en el centro de salud «lo antes posible».

La prioridad de la Junta, ha dicho, «siempre ha sido la salud de los extremeños y esto es un ejemplo de ello», ya que durante nueve años ese centro de salud tenía unas grietas que eran «absolutamente insostenibles», opr lo que era necesario acometer reformas en el mismo.

«La situación de urgencia precisa esta actuación y, repito, la orquesta lo sabe desde un primer momento, no van a sufrir en el desarrollo de su actividad y, si es así, abiertos a recibir cualquier otra propuesta, desplazamiento y trabajaremos de la mano para que así sea».