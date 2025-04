El mal tiempo juega a favor de la hostelería pacense

La parte buena del mal tiempo es que mesas de restaurantes que se iban a quedar vacías tienen ahora comensales. Sin ser Badajoz una ciudad ... de destino en Semana Santa la hostelería tiene este año sus puertas abiertas en unas fechas en las que otros años suele ir a medio gas, al menos en zonas que no son el Casco Antiguo, que juega la baza de las procesiones.

Este Jueves y Viernes Santo, cuando en otros años gran parte de establecimientos para comer o cenar están cerrados, los restaurantes y cervecerías están haciendo caja precisamente gracias a la gente que ha decidido quedarse en Badajoz al cancelar sus planes por culpa de la lluvia y el viento.

En la Plaza de España este jueves y viernes los locales de hostelería es lógico que estuvieran todos abiertos pues por allí pasan prácticamente todas las procesiones, que toman su decisión de salir o no por la lluvia hasta el último momento, por lo que solo durante las esperas se llenan de clientes.

Pero tanto en Valdepasillas, la zona de Santa Marina o la margen derecha es normal este puente ver prácticamente todos los restaurantes y taperías abiertos, algo que otros años no ha sido habitual.

Stéphane Navarro, empresario al frente de Camaleónico, un restaurante situado en la calle Lavanderas junto al Hotel NH, ha explicado a HOY que «el año pasado abrimos y la cosa estuvo muy tranquila, así que este año no íbamos a abrir, pero al estar malo el tiempo las reservas se han disparado, así que tanto Jueves Santo como Viernes Santo recibiremos gente».

Algo parecido han pensado en Valdepasillas. Cerca de la plaza de La Molineta, en la calle Jacinta García Hernández, está el Tucan Wild Food. Uno de sus socios, Luis Tercero, reconocía a este diario que la borrasca Nelson les ha venido bien. «Para nosotros es mejor que haga mal tiempo porque cuando está muy bueno la gente se marcha a la playa. Entiendo que para la zona de las procesiones, en el Casco Antiguo, no es bueno que llueva, pero para Valdepasillas, sí. Hoy (Jueves Santo) hemos tenido un buen mediodía, no ha estado lleno, pero ha sido bastante bueno. Y para el Viernes Santo ya tenemos reservas, aunque como el tiempo está así son todas de interior, claro. También abriremos sábado y domingo porque el que al final se queda en Badajoz siendo festivo es raro que se quede en casa y sale a comer o cenar. De hecho en nuestra zona están casi todos los restaurantes abiertos».

Manuel Moreno, vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Turismo de Extremadura (Cetex), indica que este año la hostelería tiene previsto trabajar Jueves y Viernes Santo. «No está la cosa para cerrar dos días –declara–, el problema van a ser las terrazas por el aire y la lluvia, que prácticamente no se van a poder usar y afectará a la recaudación, pero clientes hay. No sabemos el resultado final, pero la Semana Santa no es mala fecha en Badajoz para el sector. Es verdad que cuando sale con el tiempo bueno muchos se van a la playa, pero también con las procesiones se queda la gente tapeando, luego cenan y hay zonas que cogen mucho ambiente. Esta vez, como ha habido mal tiempo, si el que se iba a ir de viaje de puente al final ha decidido quedarse en Badajoz pues sale y consume. Pero aún estamos a la expectativa», decía este Jueves Santo Manuel Moreno como representante de los hosteleros a través de Cetex.