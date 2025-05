Los magistrados sustentan la condena por el tiroteo de Suerte de Saavedra en el testimonio de la víctima

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a los autores de los disparos que casi le cuestan la vida a un hombre en la ... barriada pacense de Suerte de Saavedra. La sentencia les impone a cada uno de los procesados 8 años de cárcel por homicidio en grado de tentativa y, además, otra pena de cárcel por tenencia ilícita de armas: 16 meses de prisión a Jesús S.R.L. por portar un arma corta, y ocho meses a su primo Juan P. R.R. por utilizar un arma larga sin tener ninguno de los dos licencia para ello.

En el fallo se recoge también una orden de alejamiento que estará vigente durante 14 años y la obligación a que hagan frente, de forma conjunta, a una responsabilidad civil de 105.000 euros.

El fallo, que no es firme y puede ser recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, considera probado que el día 3 de octubre de 2019 los dos condenados, en compañía de Jesús G. C. (el hombre que fue asesinado a tiros en la gasolinera Vaquerizo) y de una cuarta persona que no ha podido ser identificada se desplazaron a bordo de un vehículo a la confluencia de las calles calles Olof Palme y Eduardo Naranjo, en la barriada de Suerte de Saavedra, para abordar a Cristóbal F.S., que se encontraba en el interior de un vehículo.

Fue en ese momento, tras situar su coche frente al de la víctima, cuando bajaron del vehículo portando armas largas y cortas con las que dispararon a Cristóbal en repetidas ocasiones.

En la sentencia se explica que el primer disparo lo realizó Jesús S.R.L. cuando Cristóbal se encontraba dentro del coche, aunque no consta que lo hiriese. Después este se bajó y comenzó a correr, momento en el que volvió a dispararle Jesús S.R.L, que en ese momento sí lo alcanzó en la parte baja de la espalda. A continuación recibió otro disparo de Jesús G.C. (alias 'Tutu') en el lado izquierdo del pecho, y un tercer disparo realizado por Juan P.R.R. que también alcanzó a la víctima.

Añade el tribunal que Jesús G.C. gritó «mata a esa perra, mátala» mientras se producía la persecución, que concluyó a unos 140 metros cuando Cristóbal se desplomó y cayó al suelo.

En el lugar en el que ocurrieron los hechos la policía localizó cuatro vainas percutidas semimetálicas del calibre 12, tres vainas metálicas percutidas de 9 milímetros, dos tacos pertenecientes a un cartucho del calibre 12 y una bala de postas, todas ellas procedentes de las armas que portaban los acusados, quienes carecían de licencia o permisos para tener en su poder armas de fuego reglamentarias.

La sentencia considera por tanto que fueron los dos condenados, en compañía del hombre que murió acribillado a tiros en la gasolinera Vaquerizo, quienes intentaron matar a Cristóbal F.S., que sobrevivió porque recibió atención médica de forma rápida.

Como prueba de cargo fundamental los magistrados valoran el testimonio ofrecido por la propia víctima, quien en un primer momento dijo que no sabía quienes habían intentado matarlo pero con posterioridad contó a la Policía Nacional que habían sido los ahora condenados junto con Jesús G.C.

Considera el tribunal que esa declaración realizada por videoconferencia el día que se celebró el juicio ofreció un relato lleno de detalles, espontáneo y «coincidente sustancialmente» con lo que manifestó en su primera declaración judicial y con la que en un primer momento había hecho ante la policía en el hospital.

Añade el fallo que no se ha apreciado que existiera animadversión de la víctima hacia las personas a las que acusó, ni que tuviese «móviles espurios» para realizar una falsa acusación.

Cree por tanto el tribunal a Cristóbal F.S., justo lo contrario que sucede con los dos acusados, que sólo respondieron a las preguntas que le formuló el abogado de la defensa.

Miedo a represalias

Los magistrados restan también valor a los testigos que situaron a los procesados en un escenario distinto al del tiroteo, uno en Arroyo de San Serván y el otro en una calle distinta a la de los disparos. A todo ello añaden la dificultad que ha existido en este caso para encontrar testimonios incriminatorios por el miedo a sufrir represalias. «Debemos partir del contexto que rodea este juicio, inspirado por el miedo o temor tanto por la seguridad de la víctima como de los testigos citados», insisten los magistrados.