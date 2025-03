Una maestra de Badajoz en la selva peruana

Feliz. Esa es la palabra que podría definir la sensación con la que ha regresado a Badajoz Dolores Benegas tras vivir una experiencia de voluntariado ... en la selva peruana. El viaje se ha prolongado durante un mes en el que ha tenido la oportunidad de dar clases de matemáticas y lectura en una comunidad a la que sólo se puede acceder en barco. «He trabajado muy duro y he vivido en unas condiciones muy precarias, las mismas en las que viven ellos, pero he disfrutado muchísimo».

El sueño de realizar un viaje de este tipo siempre le había rondado en la cabeza a esta ingeniera industrial que desde hace 20 años trabaja en HOY. Pero ha sido ahora cuando ha encontrado la oportunidad a través de la ONG española Zerca y Lejos, que desarrolla dos proyectos internacionales en Camerún y Perú. Es a este segundo país, concretamente a la comunidad de Monte Calvario, donde ha viajado. Pero antes pasó por Iquitos, una ciudad peruana que es capital del departamento de Loreto. A sólo 80 kilómetros nace el Amazonas.

Esa metrópoli es la más grande de la Amazonía peruana y la séptima ciudad más poblada del país. Está al norte y la rodean los ríos Amazonas, Itaya y Nanay.

5 horas de viaje en barco tuvo que realizar Dolores Benegas para llegar a Monte Calvario, una pequeña comunidad próxima al nacimiento del río Amazonas formada por diez familias

En esa gran ciudad la ONG Zerca y Lejos, junto con la ONG peruana Suyay, desarrollan un proyecto educativo en el barrio de Santo Tomás, uno de los más deprimidos. Cuenta Dolores que las instalaciones en las que reciben clases de refuerzo 150 alumnos son un «oasis» en un barrio donde las calles son de tierra, no hay agua corriente y el barro y la suciedad lo impregnan todo.

Ampliar Las clases que imparte la ONG Zerca y Lejos evitan que tengan que ir a la capital para estudiar.

Conocer esa realidad de pobreza le impresionó, pero no estaba allí su destino final sino en la comunidad de Monte Calvario, a orillas del río Pintuyacu. Esta pequeña comunidad situada entre el río y la selva está formada por 10 familias y es allí donde la ONG tiene una escuela de Secundaria donde estudian niños de entre 12 y 17 años. Actualmente hay 30 alumnos procedentes de tres comunidades: Monte Calvario, Salvatierra (a 45 minutos andando a través de la selva) y Saboya, situada esta última comunidad a una hora en bote a motor.

La escuela esta adscrita a los Colegios Parroquiales de la ciudad de Iquitos, por lo que los alumnos están matriculados en los colegios de esa gran ciudad pero en lugar de desplazarse a la capital reciben las clases en Monte Calvario, donde se utiliza el método de estudio IRFA (Instituto Radiofónico Fe y Alegría) desarrollado por los Jesuitas.

Acercar la educación

De las clases se encargan dos voluntarios españoles que tienen 27 años, pero durante tres semanas recibieron el apoyo de Dolores Benegas, que después de cinco horas de viaje navegando por el alto Nanay llegó a Monte Calvario en un período de incesante lluvia. «La comunidad estaba completamente alagada por la crecida del río y en algunas viviendas ya había entrado el agua».

En sus primeros diez días en Monte Calvario la única forma de desplazarse era la canoa. En ese medio de transporte veía llegar a los alumnos cada día. «Los primeros días venían en canoa, luego en botas catiuscas porque todo estaba lleno de barro y finalmente en chanclas». Las clases se impartían en la misma casa en la que Benegas permaneció alojada y tanto ella como los profesores comían en las casas de las familias. «Todas colaboran, tanto las que tienen hijos en la escuela como las que no porque entienden que disponer de una escuela es bueno para la comunidad».

Mono y piraña

«El hecho de ir a comer a las casas de las familias hace que confraternices con todos ellos y por supuesto que comas lo mismo que ellos y en sus mismas condiciones», explica Dolores Benegas, que en las tres semanas que pasó en la selva peruana ha comido carne de mono, carachupa o majas; peces piraña, palometa y tucunaré, y todo tipo de frutas riquísimas que no sabía que existían.

Ampliar Durante su estancia en Monte Calvario la crecida del río obligaba a moverse en canoa.

Habla a su regreso del «increíble» esfuerzo que hacen la ONG y los voluntarios por llevar la educación a un lugar tan apartado. «Con poquísimos recursos económicos la ONG proporciona todo el material necesario. Los dos voluntarios que están de manera permanente viven tres semanas al mes apartados de la civilización y la cuarta semana viajan a la capital para preparar todo el material y estar en contacto con los Colegios Parroquiales».

Dolores Benegas cuenta que en esas tres semanas ha vivido en un entorno donde no hay luz eléctrica (tan sólo existe un lugar con dos placas solares donde se puede cargar el móvil durante dos horas al día), no hay agua corriente (las viviendas no tienen cuarto de baño), no hay tiendas y, por supuesto, tampoco bares ni espacios de recreo. «Se trata de un lugar de una belleza increíble donde se respira un oxigeno muy abundante. El río y la selva son su fuente de vida. Del río beben, en el río se lavan, en él pescan... Yo les decía que eran anfibios».

Entre las experiencias que más le han impactado recuerda la de una niña de 7 años a la que pidió ayuda para remar en canoa. «Me preguntó que por qué yo no sabía remar y cuando le dije que en mi ciudad no navegamos por el río se extrañó y me preguntó que si no hay río de donde cogemos el agua. Para ella era inconcebible un lugar donde no hubiese río porque el río lo es todo para ellos».

Tres semanas en la selva y una en Iquitos le han enseñado a Dolores Benegas que el mundo es más amplio y diverso de lo que ella imaginaba. «El día que me despedí les dije que tal vez no volviésemos a vernos, ojalá sí. Pero ahora que he regresado tengo el convencimiento de que en la medida de lo posible intentaré echar una mano desde Badajoz».