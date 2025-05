Una madre trata de retirar a su ex la custodia de sus hijas al decir que se aburrían

La Sección Civil de la Audiencia de Badajoz ha rechazado quitar la patria potestad al padre de dos niñas menores de edad después de que ... la madre solicitase esta medida al considerar que la deficiente atención del padre las ponía en peligro.

Este auto confirma una sentencia anterior impuesta por el Juzgado de 1ª Instancia número 4 de Badajoz que también rechazaba la solicitud. Pero la madre apeló en el convencimiento de que el progenitor no le daba a sus hijas la atención necesaria.

Recoge la sentencia que los padres se casaron en 2011 y tuvieron a las pequeñas en 2016. Pero cuatro años más tarde firmaron un divorcio de mutuo acuerdo en el que pactaron un régimen de custodia por el que el padre tendría a las niñas 12 días al mes y el resto del tiempo, la madre. En el convenio se indicaba que pasaría a ser compartida si cambiaba la situación laboral de la madre.

Es lo que sucedió cuando la progenitora cambió de destino en 2022. En ese momento la Audiencia determinó que la custodia se haría por semanas alternas.

Antes de aprobarse ese cambio la madre ya había intentado que le fuese atribuida en exclusiva la patria potestad, a lo que se opuso el Juzgado de Violencia sobre la Mujer tras valorar un informe psicosocial en el que se hacía constar «que ambos progenitores eran válidos, cubriendo de modo adecuado las necesidades afectivas y atenciones a las hijas».

Frente a esa decisión recurrió la madre. Alegó que el padre había desatendido a las hijas «dejándolas solas en múltiples ocasiones, sin el cuidado y vigilancia de un adulto e incluso llegándolas a encerrar horas y horas sin los cuidados y vigilancias».

Exponía la madre que en una ocasión «las dejó en el coche al sol, con la ventana un poquito para abajo, para visitar a su pareja», por lo que «pasaron calor y solo podían mirar por la ventana». Otro día, las recogió en el colegio antes de terminar las clases y se desplazó fuera para que lo acompañaran a un acto en el que iba a recibir un reconocimiento, razón por la que «estuvieron presentes en las ponencias y en las comidas con los participantes» y «estuvieron muchas horas sentadas sin hacer nada».

La madre alegó también que en otra ocasión las llevó a la playa y contrató una tabla de pádel-surf, quedándose solas en la arena jugando mientras el padre y su pareja fueron juntos con la tabla durante horas, siendo «evidente el peligro, ya que tenían seis años».

Apostillaba la madre que otro día las niñas se despertaron solas en casa sin saber dónde estaba su padre, «quien apareció a media mañana, ya que había ido a trabajar, y en ese momento las recogió y se las llevó a su centro de trabajo, donde pasaron todo el día en una sala, comiendo y cenando, hasta que las sacó por la tarde a dar un paseo».

Frente a todo ello, el padre defendió que atendía adecuadamente a sus hijas, y recordó que con anterioridad ya se había enfrentado a un procedimiento judicial similar en el que no se acreditó que hubiesen estado en peligro.

Después de escuchar a las dos partes, la Audiencia ha determinado que no conviene atender la solicitud de la madre porque «los episodios descritos están muy lejos de constituir un riesgo».

Para llegar a esta conclusión tiene en cuenta la sentencia de primera instancia, en la que se indica que «la oposición a la custodia compartida está más relacionada con un sentimiento de ansiedad ante la separación prolongada de sus hijas que a una problemática real». «Estar dentro de un vehículo de forma momentánea y con la ventanilla medio bajada no pone en peligro a unas menores con casi siete años», dice la sentencia, en la que se indica también que «llevar a las hijas a un congreso donde su padre va a ser galardonado podrá ser aburrido, pero es una decisión completamente justificada».

«No hay nada más familiar que compartir las celebraciones. No se puede afear tal conducta, todo lo contrario», prosigue el fallo, donde se indica que en determinados casos el aburrimiento no es un mal. «Es más, los psicólogos consideran que es positivo para el desarrollo emocional de los menores». «En la actual era digital soportamos un altísimo nivel de estimulaciones. Muchos niños, y desde bien pequeños, manejan móviles, tabletas, pantallas... Parece no haber tiempo para el aburrimiento, pero los momentos de tedio permiten desarrollar otras habilidades, como el juego, la imaginación y el simbolismo».

Rechaza por tanto la sentencia que el aburrimiento deba ser tenido en cuenta a la hora de atribuir o no la patria potestad. Pero no es el único argumento que apuntala una sentencia en la que ha actuado como ponente el presidente de la Audiencia, Luis Romualdo Hernández Díaz-Ambrona.

El fallo también considera positivo que en el cuidado de las niñas se hayan implicado la pareja del padre y los abuelos paternos, que según ha quedado probado estuvieron al cargo de las niñas el día en el que despertaron sin saber dónde estaba su padre.

«En cuanto a las nuevas parejas, es verdad que pueden producir situaciones de rechazo, pero lo suyo es fomentar la relación por el bien de los menores», concluye un fallo que es firme.