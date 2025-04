La madre del niño que sufre una discapacidad: «Podría haber sido un niño normal como su hermano gemelo»

La sentencia que ahora ha dictado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Badajoz ha llenado de esperanza a la familia de Carlos, ... el niño de 8 años por el que llevan peleando sus padres en los juzgados desde 2017 con la representación del despacho de abogado de Alfonso Iglesias Fernández. «Lo peor de todo es que nosotros sabemos desde el principio que todo sucedió como dice la sentencia», explica Milagros Vera, su madre, en conversación telefónica desde el hospital de Madrid en el que ha estado ingresado su hijo durante los últimos días.

«Cuando te llega una sentencia como esta tienes una sensación agridulce, porque ves que se hace justicia. Pero por otra parte te das cuenta de que la vida de tu hijo podría haber sido distinta si no se hubiese producido esa pérdida de oportunidad».

«Un derrame cerebral lo puede tener cualquier, pero tardaron un mes en operarlo y eso provocó su muerte cerebral poco a poco. Si le hubiesen extraído el sangrado hoy sería un niño normal como su hermano», defiende Mila mientras detalla que Carlos no es capaz de sostener la cabeza y que la visión la perdió a los seis meses de vida. «No balbucea ni dice palabra, no tiene control ninguno... Hasta duerme conmigo porque él no es capaz de hacer los cambios de postura».

En la actualidad, el niño es alumno del colegio de educación especial Los Ángeles, pero no puede asistir al centro por el problema respiratorio que padece, por lo que es una profesora la que se desplaza a su casa.

La familia de Carlos vive en el Cerro Gordo. Su padre es guardia civil y su madre trabajó en una tienda de telefonía hasta que tuvo que dedicarse a su hijo. «El desembolso económico es tremendo». Mila recuerda que desde que iniciaron la lucha judicial han hecho frente a multitud de gastos médicos y ortopédicos. Además, tuvieron que comprar un coche tipo ambulancia para viajar, y están pendientes de hacer una reforma en casa para adaptarla a las necesidades de su hijo. «Solo la silla de ruedas que utiliza cuesta 4.000 euros», añade.

De momento, la sentencia no es firme, por lo que no han recibido compensación económica alguna. «Confiamos plenamente en que se haga justicia, porque ahora lo que tenemos son los 378 euros mensuales que recibimos como ayuda a la dependencia».

Mila reconoce las dificultades, pero a pesar de todo agradece la posibilidad de tener a su hijo Carlos a su lado. «Él nos ha enseñado a dar importancia a las cosas que realmente lo tienen. Tú lo puedes ver malito, pero siempre tiene una sonrisa en su cara».