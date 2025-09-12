Diputación de Badajoz recuerda que el próximo lunes se abre el pago voluntario del Impuesto de Actividades Económicas

La Diputación de Badajoz recuerda que desde el próximo lunes, 15 de septiembre, está abierto el periodo voluntario de pago de las cuotas municipales del ... Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) correspondientes al ejercicio 2025, que finalizará el 18 de noviembre.

Durante este plazo, los contribuyentes deben abonar sus recibos, salvo aquellos que tengan el pago domiciliado en una cuenta bancaria, cuyo cargo se realizará automáticamente en la fecha establecida.

Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de esta obligación, el OAR envía a través de medios electrónicos las correspondientes cartas de pago, recordando la obligación de abonar el impuesto dentro del plazo.

No obstante, estas comunicaciones no son un requisito legal, por lo que no recibirlas no exime del cumplimiento de la obligación tributaria.

En caso de no haber recibido la carta de pago pueden solicitarla antes del 18 de noviembre por varías vías.

Así, si se dispone de medios electrónicos (certificado digital o Cl@ve) existe la Oficina Virtual del OAR, y las aplicaciones móviles (APP) para iOS y Android OAR Badajoz, para la consulta, descarga y pago de recibos.

También puede obtenerse la carta de pago llamando al Centro de Atención Telefónica (CAT) 924 210 700; mediante atención presencial, acudiendo a la Oficina Comarcal del OAR más cercana previa solicitud de cita; o directamente en su propio ayuntamiento, informa en nota de prensa la Diputación de Badajoz.

En cuanto a las formas de pago, los contribuyentes disponen de cuatro opciones para abonar el impuesto. Puede hacerse en las entidades bancarias colaboradoras, en la web del OAR, mediante pago con tarjeta o bizum en la web https://oar.dip- badajoz.es/paginas/pago-con-tarjeta, o a través de giro postal.

Para obtener más información, los ciudadanos y empresas pueden consultar la web del OAR, utilizar la aplicación móvil o contactar con el Centro de Atención Telefónica en el número 924 210 700, de lunes a viernes, de 09,00 a 14,00 horas. Asimismo, pueden acudir a cualquiera de las 17 oficinas en la provincia, previa solicitud de cita a través de la web, del teléfono de atención 924 210 700 o de la App. Este aviso no afecta al municipio de Badajoz ni a sus pedanías.