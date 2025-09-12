HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Sede del Organismo Autónomo de Recaudación de Badajoz. HOY

Diputación de Badajoz recuerda que el próximo lunes se abre el pago voluntario del Impuesto de Actividades Económicas

Durante este plazo, los contribuyentes deben abonar sus recibos, salvo aquellos que tengan el pago domiciliado en una cuenta bancaria, cuyo cargo se realizará automáticamente en la fecha establecida

R. H.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:18

La Diputación de Badajoz recuerda que desde el próximo lunes, 15 de septiembre, está abierto el periodo voluntario de pago de las cuotas municipales del ... Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) correspondientes al ejercicio 2025, que finalizará el 18 de noviembre.

