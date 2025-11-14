HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 14 de noviembre, en Extremadura?
Luis Tirado, en la Asamblea de Extremadura. HOY

El PSOE propone a Luis Tirado como senador autonómico y lo retira una hora después

Los socialistas tramitaron la propuesta del político pacense a las 11.57 de este viernes y desistieron a las 13.11 tras advertir que no es diputado desde que se disolvió la Asamblea de Extremadura

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:51

Comenta

El pacense Luis Tirado ha sido senador por designación autonómica durante 74 minutos de este viernes, el tiempo que ha pasado desde que el grupo ... parlamentario socialista en la Asamblea de Extremadura ha presentado la propuesta hasta que la ha retirado.

