El PSOE propone a Luis Tirado como senador autonómico y lo retira una hora después

El pacense Luis Tirado ha sido senador por designación autonómica durante 74 minutos de este viernes, el tiempo que ha pasado desde que el grupo ... parlamentario socialista en la Asamblea de Extremadura ha presentado la propuesta hasta que la ha retirado.

La comunidad extremeña tiene dos senadores por designación autonómica. El PP cedió el escaño que le correspondía por número de votos a Vox cuando negociaron la formación de Gobierno en 2023, un cargo que ocupa desde entonces Ángel Pelayo Gordillo. El PSOE, por su parte, nombró en su día a Guillermo Fernández Vara. Desde su fallecimiento el pasado 5 de octubre, este escaño en la Cámara Alta, donde el expresidente de la Junta era vicepresiente segundo, estaba vacante y pendiente de que el PSOE nombrara sustituto.

En los últimos días, según ha podido saber este diario, desde el Senado han apremiado a los socialistas extremeños a que propusieron el nombre de su nuevo senador autónomico dado que disponen de la vacante desde hace más de un mes. Ello a pesar de que poco cambia el signo de las votaciones, dado que el PP tiene mayoría absoluta en en Senado.

Tras no formar parte Luis Tirado de las nuevas listas del PSOE para las elecciones del 21 de diciembre, la formación socialista había decidido proponerle para este nuevo cargo público tras más de dos años como diputado autonómico, desde mayo de 2023. Con anterioridad fue ocho años concejal en el Ayuntamiento de Badajoz. Sin embargo, este abogado y empresario de la construcción ya no puede formar parte del Senado.

El error viene del sueldo

La mayoría de los 65 diputados autonómicos, salvo que los integran la diputación permanente, dejaron de serlo en el momento en que la presidenta, María Guardiola, disolvió las cortes para convocar elecciones. Todos ellos seguirán percibiendo su remuneración hasta el día que se acuda a las urnas (quienes repiten en las candidaturas lo harán además hasta que se constituya el nuevo Parlamento regional), lo que ha llevado a la dirección del PSOE al error de creer que todos conservan aún la condición plena de diputados y que, por tanto, cualquiera de ellos podía ser designado para ocupar el puesto de senador autonómico.

Por eso, el grupo parlamento ha registrado la propuesta a las 11.57 horas. Los órganos de la Asamblea, sin embargo, en el momento de la tramitación han advertido que Tirado no cumplía las condiciones por no formar parte de la diputación permanente. De este modo, solo 74 minutos después, a las 13.11 horas, el PSOE ha registrado de nuevo un documento distinto para retirar tanto la propuesta como su aceptación.

Las prisas para el nombramiento, sin embargo, continúan desde el Senado. Por lo que si los sociaalitas quieren designarlo ya, deben elegir entre las personas que forman parte de la Diputación Permanente. Se tata de José María Vergeles, Piedad Álvarez, Jorge Amado o el propio Miguel Ángel Gallardo como diputados, o también Blanca Martín, Lara Garlito o Estrella Gordillo como miembros además de la Mesa.

De todos ellos, solo Estrella Gordillo y Jorge Amado no vuelven a estar presentes en las listas. La ausencia del cacereño, que era secretario general del grupo parlamentario, ha sido una de las sorpresas de las candidaturas, por lo que podría tener ahora la opción de ser propuesto como senador.

En cualquier caso, el nuevo senador autonómico solo lo será durante unos meses, hasta el momento en que se constituya la nueva Asamblea de Extremadura tras las elecciones del 21-D.