La lucha de Jennifer para que el SES amplíe las camas de aislamiento llega a la Asamblea

Jennifer Rodríguez (Olivenza, 34 años) ha conseguido en unos pocos días que 700 personas le apoyen para que la Asamblea de Extremadura debata aumentar las ... camas en aislamiento en el Hospital Universitario de Badajoz.

La diputada popular Elena Nevado ha registrado una batería de preguntas en la cámara autonómica tras hablar con ella. Desde Cs van a intentar buscar una solución. El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, se puso en contacto con su padre hace unos días y le dijo que quería reunirse con ella. El SES, por su parte, asegura que no faltan camas en aislamiento en el Hospital Universitario.

Jennifer ha sumado apoyos a través de la plataforma 'osoigo.com'. Este jueves no se le borraba la sonrisa al admitir que no esperaba recibir una respaldo tan unánime mientras contaba su caso. Esta oliventina asentada en el barrio pacense de San Fernando recibe un ciclo de quimioterapia cada 21 días. Ingresa en una de esas habitaciones separadas de todo en la planta octava, en onco-hematología. Allí permanece los cinco días que recibe el tratamiento sin descanso para luchar contra el linfoma no Hodgkin que le diagnosticaron en diciembre.

Ha recibido tres de los seis ciclos que los médicos le han prescrito y el próximo día 20 se somete al PET-TAC (una tomografía de positrones) para ver cómo está respondiendo la masa de su tórax que hace cuatro meses le cambió la vida. En diciembre notó que se le hinchaba la vena de un brazo. Después advirtió que engordaban las del cuello sin motivo aparente, empezaron a hacerlo cada vez que hablaba. Hizo una primera visita a su médico de cabecera, que no le dio importancia. Se contagió del covid y tras la cuarentena acudió a un médico privado que le diagnosticó depresión o ansiedad. Unos días después se le hinchó la cara, volvió a este último facultativo y este le dijo que se fuera inmediatamente a urgencias.

Empezaron las pruebas ese mismo día en el Hospital Universitario. Le hicieron un TAC y con el resultado en la mano le hablaron de la «masa» que oprimía la vena cava. Ya le dijeron que sería necesario someterla a un tratamiento de quimioterapia y radioterapia. No podían esperar por riesgo de asfixia.

Biopsia en sábado

Solo tiene palabras de agradecimiento por la rapidez con la que fue atendida por todo el personal del Universitario de Badajoz. Al día siguiente de ingresar, un sábado, le hicieron una biopsia. El lunes empezaron los tratamientos. Cinco días de radio y, al lunes siguiente, quimioterapia.

Ese fue el primero de los tres ciclos que ya lleva en el cuerpo. Para estos ciclos ingresa siempre en una habitación aislada, con un acompañante. En su caso es necesario estar alejada de todo porque el tratamiento le baja mucho las defensas.

El último ciclo, sin embargo, no empezó a los 21 días, sino a los 28. El motivo que le trasladaron es que no había camas en aislamiento para ella el día que le correspondía. Ingresó siete días más tarde de la previsión inicial.

De ahí viene su reivindicación, que haya habitaciones aisladas suficientes para que ella u otros extremeños en su estado no tengan que esperar más días de los estrictamente necesarios para recibir su tratamiento. «Que se garanticen las habitaciones especiales», reivindica. Y que pueda recibir los tres ciclos que le quedan en su fecha.

Cada vez que sale del hospital pasa quince días muy malos. Pero después se recupera y es en esos momentos cuando narra su vida a través de sus redes sociales.

Habla con naturalidad del cáncer. «Lo quiero normalizar en la medida de lo posible. Cuando me lo diagnosticaron, pensé: O lo ocultas o lo haces parte de tu vida. Decidí normalizarlo porque va a ser parte de mi vida». Rápidamente aprendió que es un tema tabú por el miedo que genera.

Ella intenta tirar hacia adelante. Hasta se ha acostumbrado a verse la cabeza rapada y publica fotos descubierta. Si este jueves por la mañana no hubiera hecho frío, Jennifer habría acudido al parque del río para esta entrevista sin pañuelo. «Con lo de Will Smith ahora estamos de moda», bromea.