Iluminación en la calle Francisco Pizarro. HOY

Las luces del Casco Antiguo de Badajoz se encenderán al completo el próximo viernes 5

Se trata de un contrato a parte centrado en las zonas comerciales

Natalia Reigadas

Badajoz

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:24

Aún queda un segundo encendido navideño en Badajoz. Este viernes fue el turno de las guirnaldas habituales, pero el viernes 5 de diciembre se encenderán ... las luces de las calles comerciales del Casco Antiguo y las pedanías. El Ayuntamiento pacense contrata a parte esta iluminación para incentivar las compras de proximidad.

