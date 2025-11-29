Las luces del Casco Antiguo de Badajoz se encenderán al completo el próximo viernes 5

Aún queda un segundo encendido navideño en Badajoz. Este viernes fue el turno de las guirnaldas habituales, pero el viernes 5 de diciembre se encenderán ... las luces de las calles comerciales del Casco Antiguo y las pedanías. El Ayuntamiento pacense contrata a parte esta iluminación para incentivar las compras de proximidad.

Las Navidades pasadas los comercios y los vecinos del Casco Antiguo se quejaron porque el contrato se retrasó y las luces en estas zonas no funcionaron hasta mediados de diciembre de 2024. Este año será antes aunque una semana después del resto del alumbrado.

Inversión de 190.000 euros

El contrato supone una inversión de 190.000 euros y ha sido adjudicado a Iluminaciones Ximénez, la misma empresa que instala el alumbrado navideño en el resto de la ciudad con otro contrato, en ese caso plurianual.

El suministro para las zonas comerciales se formalizó este lunes 24 de noviembre y esta semana ha comenzado la instalación de luces en la plaza López de Ayala (Capitanía) o la calle Francisco Pizarro.

En detalle el pliego de condiciones del contrato de 190.000 euros incluye la instalación de adornos en las calles Menacho, Santo Domingo, Felipe Checa (tramo peatonal), Vasco Núñez, Guardia Civil, Francisco Pizarro, Virgen de la Soledad, Paseo de San Francisco, Bartolomé J. Gallardo, C/ San Juan, Moreno Zancudo y Santa Lucía.

Además están incluidas las avenidas Enrique Segura Otaño, Europa y Sinforiano Madroñero además de los poblados. En algunos de estos puntos las guirnaldas ya están encendidas.

Las del Casco Antiguo, sin embargo, comenzarán a alumbrar el próximo viernes. Habrá un acto de encendido en la plaza Alta coincidiendo con la apertura del nuevo mercado navideño, que estará en esta plaza y también será inaugurado el día 5.

El contrato también incluye la colocación de bombillas en otros puntos de los centros comerciales abiertos.