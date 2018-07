Luces, cámara, azoteas, bmx y acción

Luces, cámara, acción. Un año más el Festival Ibérico de Cine ha marcado parte del verano en Badajoz con la proyección de los cortos que compiten en su sección oficial y otras muchas actividades sobre la alfombra roja. El séptimo arte ha compartido pantalla con un teatro de altura y con un subcampeón del Mundo de BMX.

La 24 edición del Festival Ibérico de Cinema en Badajoz cierra hoy sus puertas con una gala de clausura que reunirá a muchos apasionados del cine y en la que se sabrá cuál de los 20 cortos que compiten se lleva el máximo galardón. Así se culmina una semana que ha contado con colas, cada día, para llenar la terraza del teatro López de Ayala.

Uno de los momentos cumbres de esta edición fue la apertura del festival con el estreno de la película 'Carmen y Lola', de la cineasta vasca Arantxa Echevarrí, en la que también actúa la actriz extremeña Carolina Yuste. Se trata de una apuesta arriesgada. Cuenta la historia de amor entre dos adolescentes gitanas en un entorno donde la homosexualidad es tabú. Dará mucho que hablar y Badajoz puede presumir de haber disfrutado de su estreno. Los demás deberán esperar al 7 de septiembre cuando se estrenará en las salas del país.

Estreno de la película 'Carmen y Lola'. / Pakopí

Y mientras unos actores han paseado por la alfombra roja, otros se han subido a lo más alto para mostrar su arte. Esta semana se ha celebrado una nueva iniciativa de 'Microteatro en azoteas'. El espectáculo fue en el Casco Antiguo, en la terraza del edificio Ecosistema W, en la calle Virgen de la Soledad. En este espacio se representaron las obras 'Tiempos modernos' y 'On the Road' el jueves mientras que ayer fue el turno de 'Sátiras'. El aforo estuvo limitado a 30 personas por lo que estos microteatros en azoteas son eventos especiales que no se olvidan fácilmente.

Tampoco olvidará este mes el ciclista pacense Javier Morales. Se ha proclamado subcampeón del mundo de BMX y el pasado martes fue recibido por el alcalde, Francisco Fragoso, que le dio la enhorabuena por su gesta.

Morales ha quedado subcampeón en el UCI BMX World Championship en categoría de hombres de 30 a 34 años. La competición se ha celebrado en Bakú (Azerbaiyán). Tras la recepción del alcalde aseguró que su próximo objetivo es conseguir el oro del Mundial de Bélgica de 2019.

Este pacense aprendió el manejo de la BMX, según el mismo destacó, en las escuelas deportivas municipales lo que calificó como un orgullo. Por su parte, el alcalde le dio la enhorabuena en nombre de la ciudad porque ha llevado a Badajoz, Extremadura y España hasta lo más alto y mostró su satisfacción porque representa un deporte que tiene una honda tradición en la ciudad. Matizó, además, que que hay que sentirse orgulloso porque tres de los diez componentes de la selección española que ha acudido al campeonato eran de Badajoz.

Recepción en el Ayuntamiento a Javier Morales. / Pakopí

Homenaje de los clientes

También fueron homenajeados, y con mucho cariño, los responsables del bar La Terraza de Badajoz. El próximo 1 de agosto este establecimiento cerrará sus puertas y los clientes habituales quisieron reconocer el trabajo de José Romero y Moni Bernáldez antes de su jubilación.

Homenaje a los propietarios de La Terraza.

Esta pareja lleva al frente del negocio 14 años y más de 50 trabajando por lo que sus clientes les dieron una sorpresa para agradecerles su esfuerzo y cariño y desearles lo mejor ahora que les toca descansar.

Esta semana también ha quedado hueco para las conferencias. Una propuesta interesante tuvo lugar dentro de la V Escuela de Verano el Área del Mayor del Instituto Municipal de Servicios Sociales. El jueves organizó la actividad 'Cuida tus ojos este verano' en el salón de actos del Colegio Oficial de Farmacéuticos. La vocal de óptica de este colegio, Emma García Ruiz, dio consejos a los asistentes.