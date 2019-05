El López acoge el jueves la obra escrita por un estudiante de la Facultad de Ciencias Presentación de la obra en el López de Ayala.: / HOY Miguel Murillo es autor de 'Esa noche', obra producida por la compañía SienteTeatro EFE Lunes, 20 mayo 2019, 19:16

El Teatro López de Ayala de Badajoz acogerá el próximo día 23 la representación teatral del libro 'Esa noche', escrito por el estudiante de ciencias Miguel Murillo, con motivo del 50 aniversario de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura.

El director del teatro y tío del escritor, Miguel Murillo, ha explicado este lunes en rueda de prensa que esta es la segunda acción que se lleva a cabo en el teatro para conmemorar esta celebración, ya que en enero acogió el concierto 'The Let It Be'.

La obra de teatro, producida por la compañía pacense SienteTeatro, bajo la dirección de Maribel Jiménez, cuenta la historia de cuatro hermanas que se quedaron ancladas en el pasado, atrapadas en el limbo del olvido, sin poder recordar lo que aconteció una noche de su infancia.

Según el autor, es un texto cargado de idas y venidas del pasado, donde se confunde el pasado, el presente y el futuro y no existe una línea temporal, si no que son fragmentos del pasado de las protagonistas que intentan subsanar su memoria.

Murillo ha asegurado que la directora ha comprendido a la perfección todo lo que él quiso montar sobre las cuatro hermanas.

«Ha sabido analizar todos los entresijos recónditos que tenía ocultos y sacar lo mejor de cada una de las actrices y del escenario», ha agregado.

En este sentido, la directora ha asegurado que la obra les ha hecho crecer, no solo en la interpretación, porque han mezclado una escenografía y vestuario diferentes en la que han invertido dinero, tiempo y emociones para crear una «maravilla de teatro».

Jiménez ha informado, además, de que SienteTeatro es un grupo gestionado en su mitad por mujeres con discapacidad, lo que demuestra que no está reñida con el arte y que en muchas ocasiones sirve como medicina para solventarlas.

Por su parte, el decano de la facultad, Pedro Casero, ha manifestado que esta actividad tiene varias circunstancias especiales como la celebración del 50 aniversario del centro o el descubrimiento de que su alumno era también dramaturgo.

Casero ha animado a la gente a ver la obra, que tiene un precio único de cinco euros.