Los locales que se van a rehabilitar y que se encuentran en muy mal estado se ubican frente a las traseras de pisos sociales recién rehabilitados. J. V. Arnelas
Badajoz

Locales sin uso de Badajoz se transformarán en viviendas sociales

La Junta recoge una partida de 1,2 millones de euros para convertir once locales en pisos en el Cerro de Reyes

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Lunes, 27 de octubre 2025, 09:00

El parque de viviendas sociales crecerá en la ciudad en unos años. La Junta de Extremadura va a comenzar a rehabilitar locales de su titularidad ... sin uso para que familias sin recursos puedan establecer en ellos su residencia.

