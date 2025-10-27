Locales sin uso de Badajoz se transformarán en viviendas sociales

El parque de viviendas sociales crecerá en la ciudad en unos años. La Junta de Extremadura va a comenzar a rehabilitar locales de su titularidad ... sin uso para que familias sin recursos puedan establecer en ellos su residencia.

El proyecto de Presupuestos que el Ejecutivo autonómico tramita recoge una partida específica para 'adaptación de locales a vivienda' con una partida presupuestaria de 1.164.408 euros referida a la ciudad de Badajoz. Se trata de adaptar once locales sin uso que se encuentran en la calle Rigoberta Menchú, entre la avenida Salvador Allende y el parque del arroyo Calamón, en Cerro de Reyes.

La administración autonómica dispone ya del proyecto de rehabilitación y, una vez que se aprueben las cuentas, tendría que sacar a concurso las obras, adjudicarlas y ejecutarlas, según explican fuentes de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.

Es la primera vez que la Junta de Extremadura apuesta por una adaptación de este tipo para aumentar el parque de viviendas sociales, algo que es posible porque el Plan General Municipal de Badajoz permite para esta zona permite el uso residencial vivienda en planta baja.

La Junta gestiona un amplio parque de viviendas sociales en zonas desfavorecidas de Badajoz capital

La Junta tiene más de 2.400 viviendas ubicadas en barrios como Los Colorines, Suerte de Saavedra, la Luneta o Cerro de Reyes. En 2015 realizaron una promoción en Las Moreras. En 2021 construyó dos viviendas más en la calle Castaño (Santa Engracia) y este año ha incorporado 40 pisos recién reformados en los antiguos pabellones de la Guardia Civil en Suerte de Saavedra.

Los mismos presupuestos aún pendientes de aprobación destinan otros 3,3 millones de euros para reformar los otros 50 que quedan por reparar en los mismos bloques de la Guardia Civil.

La Junta, además, ha usado fondos europeos para mejorar algunos de ellos, como las viviendas sociales de la calle Salvador Allende, en Cerro de Reyes. En unos bloques que suman 90 pisos ha acometido obras para cambiar su aislamiento y reducir la factura energética. Entre otras cosas, han instalado nuevas ventanas. Las traseras de estos pisos dan a la calle Rigoberta Menchú y quedan justo en frente de los locales que van a rehabilitar.