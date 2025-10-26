Un local comercial reconvertido en vivienda, la salida de Julia a los precios del alquiler

Un antiguo local comercial de Badajoz reconvertido en vivienda ha sido la solución habitacional que ha ayudado a Julia García Mora a sortear los elevados ... precios del alquiler. Desde hace unos meses, esta extremeña de 45 años, natural de Peñalsordo, vive en un bajo con acceso directo desde la calle, en San Fernando.

En esta barriada y en otras como el Casco Antiguo o Pardaleras están empezando a proliferar este tipo de nuevos domicilios, en los que, por sus reducidas dimensiones, suelen residir personas solas o parejas. En este caso, el espacio no llega a los 40 metros cuadrados. La puerta de la calle da acceso a un mini recibidor, desde donde se pasa al salón, separado por una cortina separa del dormitorio. Desde ahí mismo se entra en la cocina y a continuación, al cuarto de baño.

Tras terminar su carrera universitaria en Cáceres, Julia se mudó a Badajoz, donde siempre ha estado trabajando, desde hace 19 años. «Prácticamente, todo ese tiempo he estado viviendo en el mismo piso compartido en Valdepasillas, con la misma compañera. Éramos como familia». Durante casi dos décadas, ha estado pagando por su habitación alquilada 130 euros, una cantidad «imposible de encontrar ahora» mismo.

Por circunstancias personales, Julia tuvo que dejar esa vivienda y arrancar de cero. «Ya no me apetecía vivir con gente nueva, me daba mucha pereza». Así que se lanzó a rastrear nuevo techo en mitad de un mercado inmobiliario con los precios disparados. «Como nunca antes había tenido que buscar, no era consciente de la dificultad».

Intentó comprar un piso

Primero hizo el intento de comprar un piso sola, pensando que podría acceder a una hipoteca con ayuda familiar para la entrada. «Pero rápido comprobé que con un único sueldo era imposible. Miré algo que se adaptara a mis circunstancias económicas, en San Fernando o San Roque, pero, aún así, era imposible».

Julia se dio de bruces con la realidad. «Los precios eran muy, muy altos para unos inmuebles muy pequeños». Descartó la operación sopesando, que, en caso de necesitar venderlo después, sería complicado dar salida a un piso de ese tamaño. «Y si optaba por alguna vivienda de dos habitaciones para arriba, con un solo sueldo, se me iba de madre. Era impagable».

«Un golpe de suerte»

Resignada, volvió a poner la mirada en el alquiler. Entretanto, vivió unos meses acogida en la casa de una amiga. «Así que encontrar este sitio en un portal inmobiliario fue para mí como un golpe de suerte. Lo encontré casi sin buscar y firmar el contrato fue dicho y hecho». Recuerda Julia que en ese momento no conocía bien esta zona de la margen derecha, pero el consejo de algunos amigos la animó a mudarse a San Fernando. «Aunque la renta que pago (370 euros) no es especialmente barata para los metros disponibles, es asumible», concluye. Se muestra «muy contenta y a gusto» en su nuevo barrio, aunque reconoce que, acostumbrada a vivir siempre en comunidad, se hace un poco raro residir en un bajo con acceso directo desde la vía pública, y al principio la «sensación era extraña». Un sentir que pronto se disipa, sobre todo si vienes «de un pueblo, donde también se vive a ras de calle».