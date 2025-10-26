HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Julia García Mora, en el salón de su vivienda de alquiler, un antiguo bajo comercial en San Fernando.

Julia García Mora, en el salón de su vivienda de alquiler, un antiguo bajo comercial en San Fernando. J. V. Arnelas

Un local comercial reconvertido en vivienda, la salida de Julia a los precios del alquiler

Esta extremeña de 45 años vive en un antiguo bajo comercial, con acceso directo desde la calle

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Domingo, 26 de octubre 2025, 13:43

Comenta

Un antiguo local comercial de Badajoz reconvertido en vivienda ha sido la solución habitacional que ha ayudado a Julia García Mora a sortear los elevados ... precios del alquiler. Desde hace unos meses, esta extremeña de 45 años, natural de Peñalsordo, vive en un bajo con acceso directo desde la calle, en San Fernando.

