«Cuando llueve mucho, nos suben las aguas fecales por el sótano»

Luis de la Cruz compró su chalé en la urbanización Ruta de la Expo en 2006. En aquellos tiempos, si llovía en exceso, se le ... inundaba el sótano. Pero tiene la sensación de que los problemas en la red de aguas no han hecho más que crecer hasta que se han vuelto una pesadilla.

Su caso no es el único. Este problema se repite en el medio centenar de viviendas construidas en 1999 entre la avenida de Elvas, la academia de seguridad pública, el centro comercial y el campus universitario. De hecho, muchos de sus vecinos trabajan en la UEx. «Cada vez que llueve bastante, los sótanos se inundan. No es muy normal», considera Luis de la Cruz. Sobre todo porque el agua que sale es sucia. «De nuestros sumideros del garaje empieza a brotar agua como un géiser, pero de aguas fecales».

«Cualquier día puede pasar un problema grave. No solo porque sean aguas sucias, sino porque allí también tenemos enchufes y corriente. A mí la última vez me pegó un arreón la electricidad. Mis vecinos se ponen las katiuskas cada vez que llueve porque el agua les llega hasta las rodillas y tratan de sacarla, pero es imparable. Ves que el agua sube, sube y sube, Y no puedes hacer nada», explica Luis de la Cruz.

Derivarán el agua que entra en la red desde un arroyo en las traseras de la urbanización por una tubería nueva

Los residentes en esta urbanización llevan años de conversaciones con el Ayuntamiento. Tienen documentación presentada desde los tiempos de Miguel Celdrán como alcalde y Alejandro Ramírez del Molino, que dejó de ser primer teniente de alcalde en 2007.

Este noviembre se han reunido con el concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, y con el alcalde, Ignacio Gragera, y ambos les han prometido que la obra entrará en los presupuestos de 2024 con la idea de ejecutarla lo antes posibles.

Gragera les dijo que no saben exactamente quién hizo mal la obra en su día, pero que el Ayuntamiento la asumirá porque entiende los problemas de salubridad y seguridad que genera.

El concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, explica que las complicaciones vienen de la existencia de un arroyo en las inmediaciones de la Academia de Seguridad Pública. «Cuando llueve mucho, ese arroyo llena la tubería y esta entra en carga. Como esas viviendas están más bajas, el agua sale por los husillos de las viviendas».

La actuación consistirá en desviar el agua del arroyo. Este está ahora conectado con la red de saneamiento de la urbanización Ruta de la Expo. La previsión pasa por realizar una nueva conexión a la red de aguas pluviales que atraviesa la avenida de Elvas por debajo. De esta manera, cuando llueva no se colapsará la red de aguas sucias de los vecinos y no saldrá esa mezcla de aguas sucias y limpias por sus husillos.

Luis de la Cruz apuntaba que los problemas en sus viviendas surgieron a partir de la inauguración del centro comercial El Faro, en 2012. Pero el concejal de Urbanismo descarta que las instalaciones comerciales tengan algo que ver con la red de aguas de los vecinos. Asegura que son independientes.

«Cada vez que llueve miramos al cielo. El alcalde y el concejal van en la misma línea. Confiamos en su palabra», cruza los dedos Luis de la Cruz.