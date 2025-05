«Llevo un año esperando que el Ayuntamiento me autorice una barrera en el garaje»

Un año. Es el tiempo que lleva Beatriz Rodríguez Prieto, administradora de fincas, para que el Ayuntamiento le conceda la autorización con la que colocar ... unas barreras que delimiten los accesos al aparcamiento de una comunidad en la calle América.

Pide poder instalar unas «isletas delimitadoras, que están por toda la ciudad. Estos bloques se han puesto muy de moda en las salidas de las cocheras comunitarias para que los coches no puedan aparcar a ambos lados de las plazas de garaje».

Lleva años gestionando comunidades de vecinos. Por eso sabe que «antes, aunque era lento, se autorizaba en un plazo prudencial». Sin embargo, la pandemia marcó un punto de inflexión y el ritmo no se recupera. Este es otro ejemplo de que la desorganización y la falta de personal retrasan los trámites y proyectos que requieren de visado municipal.

Este mes de junio se cumple un año desde que la solicitó por primera vez para esta comunidad. «Pedí dos isletas, aunque imaginé que una de ellas no me la iban a permitir porque entraba en una plaza de minusválidos». Antes de Navidad le llegó la autorización para colocar solo una de estas barreras y hacerlo en ese reservado para personas con movilidad reducida.

«Desde antes de Navidad les estoy diciendo que me la han concedido mal y sigo esperando. Llamo al Ayuntamiento, me lo cogen y no me solucionan nada. Me dicen que sí, que van a ir a ver y no va». Ella se lo ha trasladado a los 19 vecinos de la comunidad, pero todos ven con impaciencia que pasa el tiempo y no logran esas barreras. Por lo que, de vez en cuando, se encuentran bloqueado el acceso a su cochera.

Beatriz Rodríguez asegura que esta es una queja que se repite en otras comunidades. «El otro día encontré a un cliente quejándose de que su administrador no había hecho nada y querían despedirlo por eso. Y no es así, se lo dije al cliente: todos los administraciones estamos en la misma situación con este tema. Aunque llamas insistentemente no hay manera».

Ella se dirige a Policía Urbana. Es allí donde se solicitan estos permisos con un escrito tipo y el certificado de que la isleta está incluida en el seguro de la comunidad. «Presentamos toda la documentación hace un año y estamos pagando en el seguro la isleta, aunque aún no la tenemos porque no tenemos la autorización. Lleva un año pendiente, que no es mucho, pero se está pagando», afirma.

«No sé quien será el responsable, pero el Ayuntamiento está fatal», zanja Beatriz Rodríguez.

El concejal de Policía Urbana, Francisco Javier Gutiérrez, indica que el informe positivo a la instalación de estas isletas salió de su departamento a la Secretaría General en febrero y afirma que no existen informes pendientes de este tipo. Pero Beatriz no ha recibido aún la autorización.

Esta administradora de fincas también lleva meses esperando la autorización para colocar unos bolardos que impidan a los conductores estacionar en las aceras de la calle Baleares. «Pero no nos los autorizan», lamenta.