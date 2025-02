«Llevaremos a nuestros hijos al colegio hoy porque no queremos su absentismo» Los padres del Nuestra Señora de la Soledad lamentan que Educación «solo plantee medidas, pero no soluciones» a su petición de cambiar de tutor por sus faltas continuadas

Los 12 niños del colegio Nuestra Señora de la Soledad, en San Roque, que no asistieron a clase los dos primeros días de curso se incorporarán este miércoles al aula. Las familias decidieron que no entraran como medida de presión para que Educación cambiara al tutor de la clase de Primaria a la que asisten, después de continuas asistencias el curso pasado. Los padres denuncian que ha perjudicado la formación de los niños.

«Llevaremos a nuestros hijos al colegio este miércoles porque no queremos su absentismo», explica Sonia Briones, que hace de portavoz de las familias. Pero no porque Educación ni el centro les haya dado una solución ni haya atendido su petición de asignarles otro tutor por la falta continuada del profesor durante el curso 2021 y 2022.

Hasta mediados de febrero de este año se produjeron ausencias salteadas, con lo cual los niños no tenían nadie que se hiciera cargo de ellos. El resto de profesores del centro sustituían a este docente hasta que, a partir del segundo semestre, como ya se trató de una ausencia continuada y una baja, Educación concedió una sustituta que terminó el curso. Los padres notaron entonces que los niños avanzaban en su formación. El miedo que tienen las familias es que las ausencias se repitan y la educación de sus hijos se vea perjudicada.

Este martes han tenido la reunión de tutoría para presentar a los padres el curso e informarles de las novedades. A ese encuentro con el docente también ha acudido el jefe de estudios y el director del colegio Nuestra Señora de la Soledad. Tras hablar del nuevo curso, se ha tratado la reclamación de los padres, a la que también se refirió este lunes el secretario general de Educación, Fran Amaya.

«Las partes allí presentes hemos expuestos nuestra postura y el motivo de nuestra protesta y hemos explicado qué hemos llevado a Inspección y a Educación», explica Sonia Briones. «Tras esto, el cole nos ha informado de las medidas propuestas desde Educación. Tras escuchar las medidas, realmente nos hemos quedado todos con la sensación de que no sabemos si son positivas o negativas para alguna de las partes», señala esta madre.

Esas medidas comprometen a la Administración a proporcionar sustitutos con más agilidad en el caso de bajas médicas o ausencias reiteradas, o elaboración de informes que hagan balance de la enseñanza que se imparte. «Se ha quedado todo en el aire. No es una solución a día de hoy», incide Sonia Briones.

«Los niños se incorporan mañana a clase porque nosotros no queremos el absentismo de nuestros hijos. Si no se ofrece una solución, los pequeños no pueden seguir sin ir a clase. No sabemos si las protestas continuarán o de qué manera», señala.

Este miércoles los pequeños irán al centro y encontrarán al mismo docente que el curso pasado al frente de su clase. Los padres pedían que se les asignara otro tutor y que este profesor ejerciera sin estar al frente del aula, pero esto no ha sido atendido. «No se ha barajado por ninguna de las partes».

La dirección del centro ha indicado a los padres que ni el colegio ni el profesor pueden rechazar el cargo de tutor, dado que le viene asignado desde Educación y no se puede negar al trabajo. «Por decisión propia no puede decir que no es tutor», aclara Sonia Briones.

Los padres no dudan de la justificación de las faltas del docente ni quieren entrar en los motivos, pero reclaman una solución para que estas no afecten a sus hijos.