«Llevar a los niños al instituto a los 12 años fue difícil, pero es positivo»

Manuel Nieto Ledo, ex director provincial de Educación ·

Evaristo Fdez. de Vega Badajoz Lunes, 28 de octubre 2019, 08:24 Comenta Compartir

Manuel Nieto Ledo (Valdetorres, Badajoz, 1949) acaba de cumplir 70 años. Se jubila un profesor de Matemáticas que además de dirigir los Servicios de Inspección ha sido director provincial de Educación y senador por el PSOE. Con sólo 15 años, ya daba clases particulares en una academia de su pueblo. Fue pionero en la informática educativa y siempre mantuvo la ilusión de innovar en su parcela.

-¿Dónde están sus orígenes?

CURRÍCULUM Formación Licenciado en Matemáticas.

Trayectoria docente Profesor desde 1972 hasta 1985. Inspector jefe provincial 1986-1992 y 2015-2019. Director provincial de Educación 1992-1996 y 2001-2004.

Trayectoria política Senador por Badajoz (PSOE) 1996-2000.

-Nací en Valdetorres, pero a los 11 años comencé a estudiar en el Instituto Santa Eulalia de Mérida. Es curioso, pero con 15 años me fichó el sacerdote de mi pueblo para que diera clases de Matemáticas y Física y Química. Algunos de mis alumnos eran estudiantes de Magisterio. Después me trasladé a Sevilla y allí hice Matemáticas.

-¿Tanto le gustaban los números?

-En el Bachillerato sacaba mejores notas en las asignaturas de Humanidades, pero siempre me incliné por las Matemáticas. Yo siempre le he dado mucha importancia a la historia de las matemáticas, me gustaba humanizar esa asignatura. A mis alumnos les impresionaba escuchar la historia de Galois, que descubrió la teoría de grupos. Él vivió en el romanticismo y murió en un duelo.

-¿Desde cuándo vive en Badajoz?

-Después de la carrera estuve un curso en Córdoba y al siguiente llegué a Badajoz como interino para trabajar en el instituto Bárbara de Braganza, que estaba en la calle Obispo. Teníamos a un director que era marqués y cuando nos citaba para un claustro firmaba como Marqués de Selva Alegre. En aquella época el Bárbara era el instituto femenino.

-De ahí pasó al Zurbarán.

-Cuando saqué las oposiciones mi primer destino estuvo fuera, pero un año después comencé a trabajar en el Zurbarán. Era tradición que el secretario fuera profesor de Matemáticas. Acepté y a los dos años me presenté como candidato a director.

-En el archivo de HOY se conserva una foto suya con un ordenador.

-Había una asignatura de actividades técnico-profesionales que solía dedicarse al diseño y la tecnología, pero yo había leído que en algunos institutos se daban clases de informática. Un grupo de profesores decidimos preparar esa asignatura y pedimos un ordenador que nos concedió Caja Badajoz. Era un Apple II Plus, si hablásemos de coches habría sido el Mercedes del momento. Más tarde, cuando abrió la fábrica de ordenadores Dragón en Extremadura, la Junta equipó un aula en cada centro. Los instalamos en red y nos dirigíamos a los alumnos por ordenador.

-Entonces no había redes 'wifi'.

-¡Claro que no! Recuerdo que cuando algún alumno le daba a los cables del pasillo dejaban de funcionar. Algunos de los alumnos de entonces son hoy informáticos.

-Antes de ser delegado provincial de Educación pasó por la Inspección. ¿Por qué ese cambio?

-Durante mi segundo año de director salió a concurso una plaza en la Inspección Educativa. Yo era un poco atrevido y decidí pedirla. La saqué y en aquel momento se unificó el servicio en un jefe único que fui yo. No fue casual que el jefe del Servicio de Inspección en el MEC fuese Vicente Álvarez Areces, que era matemático y aficionado a la informática. Desde el primer momento pedí un ordenador con el que hice algunos programitas muy útiles. Recuerdo uno que permitía calcular el número de profesores que hacían falta a principio de curso.

-El inspector es el encargado de corregir a los profesores que no cumplen. Debe ser complicado.

-Es un trabajo estresante y apasionante a la vez. Realmente no sólo hay que decir que algo está mal, también hay que decir cómo se hace bien. Es lo más complicado.

-¿Recuerda momentos difíciles?

-Casi cuando yo empiezo existía el consenso de que había que cambiar la Ley de Educación para que la enseñanza obligatoria llegase a los 16 años. La mayor dificultad era que la sociedad asumiera que los alumnos entrarían en el instituto con 12 años. Generó bastante conflicto en los pueblos que no tenían centro de Secundaria. Diseñar la nueva red de centros y construir 50 institutos nuevos no fue sencillo.

-Hay padres que siguen pensando que los niños entran en el instituto demasiado pronto.

-Hacer coincidir la ESO con una etapa de desarrollo tan importante como la adolescencia tiene sentido desde el punto de vista psicológico y psicopedagógico. Es lógico que en esos cuatro años permanezcan en el mismo centro. Ha sido positivo, porque además ha permitido una mayor especialización de los profesores.

-¿Qué opinión tiene de la enseñanza concertada?

-Soy un defensor a ultranza siempre que se cumpla el concierto. No estoy de acuerdo con quienes dicen que los alumnos buenos van a los concertados y los malos, a los colegios públicos. Hay colegios concertados que hacen una gran labor en barrios complicados o que han sido pioneros en atención a la discapacidad.

-Los centros concertados suelen tener mejores instalaciones que los públicos, especialmente si se habla de pistas deportivas.

-Los recursos materiales y el edificio tienen influencia en la calidad de la enseñanza, pero lo esencial es el profesorado y la dirección del centro. Lo importante no es tener un campo de fútbol grande, sino un gimnasio adecuado, un laboratorio, equipamientos informáticos y otras muchas cosas que se ofrecen en la red de centros públicos.

-¿Tuvo sentido la enorme inversión que se hizo en ordenadores?

-Cuando se compraron los ordenadores se sabía que tenían un alto nivel de obsolescencia. Yo siempre he contado que los primeros ordenadores ocupaban todo un hangar de aviones, pero su tamaño se ha ido reduciendo y de aquel ordenador por cada dos alumnos se ha pasado a las tablet. Yo creo que ha sido positivo porque los alumnos dominan una herramienta básica para aprender y desarrollar cualquier capacidad.

-¿Cree en las secciones bilingües?

-Posiblemente al principio se corrió mucho, pero ahora han aumentado las exigencias de los profesores. Creo que están funcionando bien.

-En su opinión, ¿cuál es el reto más importante de la educación?

-La atención a la diversidad. Vivimos en una sociedad cada vez más compleja, hay que dar una respuesta adecuada a cada necesidad. Los conocimientos que vienen en los libros deben ser aplicables en la vida real.

-Y en política, ¿cuál es el reto? Durante unos años también fue senador por el PSOE.

-Si hablamos del Senado, que es donde yo estuve, debe hacerse una reforma. En mi época representábamos a los territorios, pero ahora los senadores representan a los partidos. Debe haber una reforma para que realmente sean representantes de cada territorio.

-¿Votará el 10 de noviembre? La abstención puede ser alta.

-La clave de la democracia es la participación. Si no se vota, luego no sirve de nada quejarse.