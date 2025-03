Llera y Olivenza aprovechan el quinto puente de Badajoz

Hace dos meses que se inauguró el quinto puente de Badajoz, bautizado como 25 de abril en honor a Portugal. Los primeros días muchos ... pacenses lo cruzaron con sus coches «por novelería». Semanas después el tráfico se ha reducido y los principales beneficiados por esta nueva carretera son los vecinos de la barriada de Llera y los residentes en Olivenza y otros municipios de la zona.

Entre semana, durante una hora de tráfico normal, unos 180 coches pasan por esta carretera. La primera semana la Junta de Extremadura dio datos oficiales e indicó que pasaban 2.900 vehículos al día, pero todo indica que ahora la afluencia es menor. No se han realizado más mediciones oficiales. Desde la Consejería de Movilidad indican que se realizarán en los próximos meses para analizar el uso de la vía.

Por ahora no es una ruta muy popular para los pacenses. La razón es que no está completa. En realidad el quinto puente es solo un tramo de una circunvalación, la Ronda Sur, que en el futuro unirá la A-5 a la altura de Caya con la carretera de Sevilla (futura autovía a Granada). Cuando esté finalizada, aumentará su tráfico. En primer lugar, será una vía para que los camiones que llegan de Madrid o Sevilla no tengan que cruzar la ciudad. Además, será una forma rápida para unir barrios sin tener que ir al centro de la ciudad.

Mientras tanto, los que más disfrutan de esta novedad son los vecinos de Olivenza y otras localidades de la provincia que llegan a Badajoz por la carretera EX-107. Eso se debe a que el tramo que se ha ejecutado (el único de los cuatro que deben completar la circunvalación) une el ferial de Caya con la carretera de Olivenza.

Javier Ortega es uno de los beneficiados. Vive y trabaja en Olivenza, pero a veces acude a Badajoz «a comprar o ir al cine». «Si he notado que vengo más, da menos pereza llegar al centro comercial y los primeros días vinieron muchos vecinos a comprobar si era más rápido».

Otros oliventinos están aún más contentos porque residen en Olivenza, pero trabajan en Badajoz o en Elvas y este cambio «les quita casi 10 kilómetros de vuelta, no tienen que meterse en la ciudad para pasar hacia Portugal».

Así lo explica Francisco Javier Torvisco, dueño de El Cortijo, un bar del barrio Corazón de Jesús, el más cercano a la rotonda. En su establecimiento paran muchos oliventinos en ruta y «están contentos». «La mayoría van al hospital (Universitario) o a Portugal y ya no tienen que meterse en la ciudad». «Se quitan unos cuántos kilómetros, y no solo los que vienen desde Olivenza, sino de muchos pueblos de la zona que vienen por aquí», añade Torvisco.

También están encantados los vecinos de la barriada de Llera. «Antes tardaba 20 minutos, si no te encontrabas caravana, y ahora llegó a El Faro en cinco minutos incluso menos», explica María Jesús López, vecina de esta barriada.

«La verdad es que nos deja mucho mejor comunicados con la margen derecha, es una ventaja y yo creo que los vecinos están pasando más el río ahora, es normal», añade otro vecinos de Llera, Antonio Palo, que añade: «El otro día me encontré con un vecino de calle en el Decathlon y nos reímos comentándolo».

Eso sí, tanto María Jesús como Antonio cuentan los días hasta que la circunvalación Ronda Sur esté completa del todo porque eso no solo unirá Llera con la margen derecha sino con el resto de la ciudad en solo unos minutos. «Va a suponer un cambio enorme, ahora tenemos que entrar en Valdepasillas y casi siempre te encuentras mucho tráfico, es un rodeo muy grande», detalla Antonio Palo.

El siguiente tramo que se ejecutará de la Ronda Sur también beneficiará a los vecinos de Llera porque unirá la carretera de Olivenza con la de Valverde de Leganés, más allá de Las Vaguadas. El proyecto fue adjudicado a una empresa hace unos meses y se espera que esté finalizado en otoño. En la inauguración del único tramo construido, en enero, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, indicó que están buscando fondos europeos para costear el resto de la Ronda Sur de Badajoz, pero aseguró que el compromiso para terminarla es firme.

Será muy importante el tramo cuatro que une el puente actual, en Caya, con la A-5 a la altura de la plataforma logística, ya que este infraestructura moverá muchos camiones. Sin embargo, el tráfico pesado no se eliminará del centro de la ciudad hasta que se termine del todo.

Las primeras semanas los ciclistas, e incluso los peatones, cruzaban el puente. La Junta de Extremadura tuvo que instalar cartelería indicando que está prohibido para que no hubiese riesgo para ellos.