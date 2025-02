«Cuando llegas a la madurez, ves la vida de modo más sencillo»

J. López-Lago Domingo, 3 de julio 2022, 20:29 Comenta Compartir

Nacho Campillo vive en Madrid, pero recuerda con precisión su adolescencia en Extremadura, cuando estudiaba en Los Maristas de Badajoz y con 13 años tocaba el bajo en un grupo llamado Aldebarán con el mítico Henry (padre de otro músico pacense en activo, Ulises), o luego versionaban a Los Beatles junto a José Luis Tristancho o Rafa Callejo, entre otros, con Tramp. El vocalista y guitarrista de Tam Tam Go! también recuerda cuando él y su hermano Javier veían llegar por el Guadiana a contrabandistas de café en los años setenta, germen de la mítica 'Espaldas Mojadas' que luego se concretaría tras un viaje a México y anticiparía el drama de la inmigración, además de confirmarlos como una banda pop con mensaje social.

El grupo de origen extremeño, supervivientes de una generación que incluye nombres como Los Secretos, Radio Futura, Los Ronaldos o La Frontera acaba de estrenar trabajo: 'After 30' (El Sonado y Mitik Récords). «Estoy en un momento estupendo», asegura a sus 62 años.

– 'Una vida en el escenario' es la presentación de vuestra página oficial de Internet, ¿Lo imaginábais al empezar en los setenta?

–Para nada (se ríe). Dimos muchos bandazos. Cuando mi hermano yo nos fuimos de Badajoz a Londres con mi madre al acabar el COU trabajamos de lo que salía, de camareros o de lo que fuera. Luego volví a Madrid y quise acabar Filología inglesa, pero acabé en Radio Nacional de España o de DJ . Nos creímos que podíamos vivir de la música con el bombazo de 'Spanish Shuffle' (1986). Luego ha habido altibajos y tuvimos dos etapas muy marcadas, hasta 1994 y desde 1999, ya más comerciales cuando salió 'Atrapados en la red', una canción que tiró de todo el disco hasta 2010 en que cerramos el ciclo con un directo en el Teatro Romano de Mérida.

–Ahora vuelven con 'After 30', una recopilación y un tema, 'Sin metros de distancia', que tiene que ver con la pandemia.

–Es un disco que ya teníamos en 2019 sin saber lo que venía. Se llamaba 'Volando sobre un tacón', tenía colaboraciones de Coti, Izal, Mikel Erentxum,... y estaba prevista una gira, pero llegó la pandemia y se aplazó todo. Quitamos el álbum de circulación y lo hemos publicado como 'After 30' con más contenidos.

Ampliar El nuevo disco 'After 30' también tiene una versión deluxe HOY

–Piden que sus éxitos los escuchen la generación actual

–Así es, porque transmite la vuelta a los valores perdidos. En la pandemia vimos que lo sencillo era lo más preciado. Se paró el mundo y vimos que la vida era otra cosa, hacerse la comida, hacer una canción, hablar con tu gente. Aunque murió mi padre, yo afortunadamente la pasé con mi hija, por eso tengo un recuerdo bonito.

– Y la letra dice 'Yo ya puedo vivir sin el ego bestial de ese artista que ya no busca la gloria'.

–Con la madurez ves la vida de modo más sencillo. De joven, al empezar en la música o en cualquier profesión, te crees muchas fantasías y hasta te vuelves insoportable, pero al llegar a una edad sabes que aquello era una mierda. Antes estábamos en la vorágine de las multinacionales. Ahora en cambio lo tenemos que hacer todo nosotros, es más artesano, manejamos las redes, fabricamos el disco, producimos el vídeo y estamos más en contacto que nunca con la música. Es más trabajo, pero más satisfactorio. Antes solo eras una pieza de un gran puzzle.

–A cambio se venden menos discos, la industria ha cambiado en todos los sentidos.

–Sí, se ha ido todo al garete. Ha cambiado el mercado, pero la gente sigue consumiendo canciones y hay músicos que siguen viviendo de la música, aunque un poquito peor que antes (ríe), pero nosotros seguimos ahí, exactamente 33 años después.

– Entre los éxitos que incluye este álbum, sale 'Manuel Raquel', que ya abordaba la transexualidad en 1987; 'Espaldas Mojadas' sobre la inmigración en 1990; o 'Atrapados en la red' sobre la eclosión de Internet en 1999, ¿cómo era posible esa anticipación?

–Hemos sido siempre comprometidos y viajamos mucho desde chicos. Acompañé como intérprete a una actriz a México y Los Angeles en 1984, supe de estas personas que cruzaban el Río Grande y se me quedó en el subconsciente, aunque al sacarlo en España ese problema no existía, pero esa canción tenía mucha verdad dentro. 'Manuel Raquel' es una letra de nuestro amigo el cineasta Ricardo Franco, que una noche de borrachera me la escribió, me la pasó y yo intenté clavarla. Y lo de 'Atrapados en la red' fue una casualidad de la vida. Queríamos hacer una canción cibernética del futuro. Ya había ordenadores y una amiga tenía un correo electrónico con nombre absurdo. A mí me gustaron esos términos de buzón, 'email' y demás y quise hacer una canción de lo que podría ser el futuro. Acertamos porque se usó para todas las sintonías de programas sobre Internet que iban saliendo. ¡Es que no existía ni el chat de Terra! (se ríe). Fue todo una casualidad, pero enganchó a mucha gente joven.

Ampliar Los extremeños Nacho y Javier Campillo HOY

– ¿Cómo es la historia del dueto inédito con Antonio Vega ('Pasarán') que incluye el disco?

– Tiene una historia muy bonita. Este dueto lo grabamos en el Teatro Romano de Mérida para el directo de 'Bolero incendiado'. Quedó precioso, pero él no se quedó contento y me propuso grabarlo otra vez. Le dije que pasara por el estudio una tarde. Aquello fue en 2009, un par de meses antes de fallecer. Lo grabamos en acústico y la dejamos reposar tanto que quedó olvidada en un disco duro. La rescaté para este disco sin saber siquiera si funcionaba. Pero lo puse y ¡magia!, salió algo precioso, así que le pusimos una base de piano y es ha salido ahora.

– Tam Tam Go! quiere recuperar lo sencillo en el nuevo álbum mientras arrasan traperos, reguetoneros latinos, temas como los de C. Tangana o Rosalía con infinidad de arreglos, ¿cómo navegar en este océano?

– Tenemos nuestra identidad. Somos únicos en muchas cosas, como grabar en inglés un disco entero, cantar canciones sociales en una época en que no se hacían muchas. Hemos ido a nuestra bola y nos ha ido bien. Hay lugar para todo. No me gusta criticar, pero es verdad que la radio ha focalizado su apuesta y abusan del latin power y se olvidan de otras cosas. En Inglaterra son más eclécticos, pero aquí en España somos muy partidistas con la música y la gente joven debería tener más oferta para elegir, al menos en televisión y radio. Luego en Internet cada uno hace lo que le da la gana.

– ¿Cómo pinta el verano, habrá concierto en Extremadura?

– El disco está publicado hace menos de un mes, pero lo presentamos este otoño en Madrid y de momento lo vamos a rodar por el norte y el sur, pero en Extremadura precisamente no hay nada cerrado.

