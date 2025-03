Llega el día grande de Los Palomos con María Peláe como plato fuerte

La temperatura subirá a los 35 grados, pero en la Alcazaba se espera que la brisa ayude para el día grande de la fiesta ... de Los Palomos. Un año más el arcoiris llenará el centro de Badajoz.

Ayer el ambiente previo ya inundó la ciudad. A las seis de la tarde se celebró en el edificio de El Silencio la tradicional carrera de tacones. Los participantes no solo tuvieron que demostrar su habilidad sobre plataformas sino su resistencia al calor, pero imperó la diversión.

En cuanto a este sábado, en la Alcazaba el espectáculo comenzará a las 17.00 horas con Tito Deluxe y seguirá con Pablo Romo, Rocío Roxell, Marlena, María Peláe, que es el plato fuerte y que se espera que se suba al escenario sobre las diez y media de la noche. Cerrará la velada en el recinto árabe la Fiesta Los Palomos con Paco Santos.

El escenario instalado junto a la Puerta de Palmas inaugurará la fiesta a la misma hora con La Villana, y continuará con Adri Bounce, MariPepi & LuciBom Dj set, Lola Boom, Piterarnao and Don Peipe y Chechu dj echará el cierre de esta edición 'palomera' a partir de la una y media de la madrugada. Como en años anteriores se permitirá la celebración de botellón en la puerta de Palmas, pero no en la Alcazaba, donde no se podrá acceder con bebidas.

Los Palomos supondrá además una serie de restricciones de tráfico que ya se han dejado notar los últimos días. Este sábado, además, habrá numerosas calles cerradas al tráfico rodado. Estarán cerradas la Ronda de Circulación Reina Sofía, desde la glorieta de los Tres Poetas, en sentido a Puerta de Palmas.

Tampoco se podrá circular por la plaza Reyes Católicos (Puerta de Palmas), desde su acceso a la avenida Entrepuentes, el acceso desde calle Joaquín Costa a la Circunvalación Reina Sofía, en sentido Puerta de Palmas.

No se podrá circular por la calle Tierra de Barros en sentido Puerta de Palmas, sí hacia el puente de la Universidad. En la calle Martín Álvarez Galán estará prohibido transitar en sentido Puerta de Palmas, y únicamente se podrá hacer en el sentido opuesto. La Alcazaba también está cerrada salvo para vehículos autorizados.