Llega a Badajoz la experiencia 'wellness' más viral: cuándo y dónde abrirá sus puertas este spa capilar japonés Japanese Head Spa abrirá en Badajoz su primer local este noviembre

Se ha convertido en una experiencia 'wellness' viral en redes sociales. El spa capilar está conquistado a una multitud con su técnica de relajación basada en el cuidado del cabello. Y ahora llega a Badajoz. 'Japanese Head Spa' abrirá sus puertas el próximo 20 de noviembre en la plaza Virgen de la Victoria, convirtiéndose en el primer centro de la marca en Extremadura.

Qué es 'Japanese Head Spa'

'Japanese Head Spa' nació en Málaga en diciembre de 2023 como un concepto pionero en España: un spa capilar inspirado en la tradición japonesa, que combina técnicas ancestrales de relajación con la tecnología más avanzada para el cuidado del cuero cabelludo y el bienestar integral.

En menos de dos años, la marca ha experimentado un crecimiento espectacular, con más de 30 centros en España y presencia internacional en París, Roma y Lisboa. Además, este 2025 continuamos con la expansión en Latinoamérica, con próximas aperturas en Quito (Ecuador), Lima (Perú) y Córdoba (Argentina) antes de finalizar el año.

Su propuesta es ofrecer no solo un tratamiento estético, sino una experiencia sensorial completa, que conecta con las emociones del cliente y genera una profunda sensación de bienestar.

«El diseño de nuestros espacios refleja la esencia japonesa del minimalismo, la armonía y la paz, con una cuidada ambientación que invita a desconectar del ritmo diario», señalan desde la marca. «Estamos muy ilusionados de llevar esta experiencia única a Badajoz y compartir con los extremeños este concepto que ha revolucionado la forma de entender el autocuidado», terminan diciendo a HOY.

