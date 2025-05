«Cuando me llamó la Policía, ya sabía que habían robado en mi tienda de Santa Marina»

A puro golpe. Así forzaron anoche el escaparate de Doble A Profesional, una tienda de productos de peluquería y estética en la calle San Isidro, ... perpendicular a Rafael Lucenqui. Nadie escuchó ruidos. Amanda Hernández, dueña del local, sólo sabe que esta mañana a las ocho de la mañana le llamó la Policía y que, al coger el teléfono, se esperaba lo peor. Sobre todo, teniendo en cuenta la ola de robos que tiene a Badajoz en incertidumbre desde diciembre.

«La verdad es que cuando me han dicho que era la Policía ya me imaginaba que habían entrado en la tienda», cuenta al diario HOY. Al parecer, el portero del portal de al lado, el número 3, ha visto todo el escaparate saltado, con cascotes de escayola, pintura y cemento por todo el suelo. La puerta, cómo no, forzada por su cerradura, abierta.

«Estamos asustados y no podemos pensar en mucho más. Hablar con el seguro, con el cerrajero, con la Policía… No hemos llamado ni a la familia». No se han llevado productos de peluquería: ni un secador, ni una plancha, nada electrónico de valor. La caja registradora, sin embargo, estaba vacía.

En un mundo donde cada vez se paga más con tarjetas o por Bizum, el efectivo va perdiendo protagonismo. No para los ladrones que, según Hernández, entraron sabiendo a lo que iban. «No estamos en su mente, no podemos estarlo. No sabemos qué pensaban, pero sí que fueron a por lo que fueron», señala.

Su pareja, Andrés Jiménez, está con ella en todo momento. Él añade que hubieran preferido que los ladrones entraran, les pidieran el dinero y se fueran sin romper nada. «Nos han dejado esto destrozado y tampoco por tanto. Ahora tenemos que arreglar el estropicio, poner un nuevo escaparate y cambiar todo. Es una faena».

Un mes en San Isidro

Según ambos, llevaban un mes escaso en la calle San Isidro, tras pasar ocho años en Saavedra Palmeiro. «Puede ser que sea por eso, o porque hayan visto que es fácil entrar. No teníamos puesto ni el nombre de la tienda todavía», explica, desconcertada, la dueña de la tienda.

Las demás tiendas de la zona tienen escaparates similares, si bien es cierto que un gran número cuentan con reja, algo que le explica un policía de la científica a la pareja tras realizar su trabajo de investigación. Cierres metálicos, por ejemplo, pueden venir bien a la hora de protegerse.

Ahora, sin embargo, no se sienten seguros con nada. «No por la Policía, no podemos pretender que estén en cada tienda vigilando. Pero tiene que pasar algo, tantos robos últimamente… Por las noches te encuentras algún coche patrullando, pero poco más. Debemos tener más seguridad», pide, por todos, Andrés Jiménez.

«Es un barrio seguro»

Mari Ángeles Soto, de una academia de inglés cercana al suceso, cuenta que lleva varios años trabajando allí y que nunca había pasado nada parecido. «No hemos tenido robos por esta zona nunca. Es un barrio seguro. Puede ser que ahora, porque haya más gente de avanzada edad que no se va a despertar, se atrevan a robar. Pero esta es la primera vez».

Soto, que ha acudido a la tienda de productos de peluquería para ayudarles, se siente insegura, aunque su academia sea un antiguo banco y tenga cristales blindados y puertas de seguridad. «Aun con todo eso, con tantos robos últimamente, no estás del todo tranquila».