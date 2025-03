«Las llamas del coche alcanzaron las viviendas, temimos que fuese como Valencia»

José Nogales volvía de tomar una copa junto a su mujer cuando vió fuego en la plaza Chica, ubicada entre la calle Rafel Lucenqui y ... la avenida Juan Pereda Pila. Apenas eran las diez y media de la noche del miércoles y un vehículo estaba ardiendo justo debajo del balcón de su casa.

«Cuando llegué vi el fuego en mi fachada alcanzando el balcón de mi casa», relata nervioso este vecino del portal número tres de la avenida Juan Pereda Pila. «El susto fue terrible porque tenemos en mente lo ocurrido en Valencia. Pero por suerte no ha habido daños materiales, más allá del coche que ha quedado completamente calcinado», explica.

Un fallo de motor fue lo que ocasionó el fuego en el coche modelo Audi. «Parece ser que el conductor entró en la plaza con intención de aparcar. De repente comenzó a oler a quemado y el coche empezó a arder», explica Carlos López Lago, vecino del bloque número tres, cuya fachada trasera se ha visto afectada por las llamas.

Fue el propio conductor quién avisó a los bomberos, que no tardaron en llegar hasta el lugar de los hechos para extinguir. Mientras, los vecinos del bloque decidieron desalojar el edificio por temor a que ocurriese algo similar a los hechos que tuvieron lugar hace una semana en el barrio valenciano de Campanar.

«Me encontraba en una de las habitaciones interiores de mi casa, por lo que no me di cuenta de nada, hasta que un vecino me avisó y salí al salón donde comprobé que las llamas se veían a la altura del balcón», recuerda Lópeza Lago, que vive en el 1C.

Persianas dañadas, cristales rotos y algo de humo fue lo que entró en las viviendas de las dos primeras plantas cuyos vecinos se afanaban desde primera hora de la mañana en limpiar los daños. «Estuvimos una hora y media en la calle. La actuación de los bomberos fue impecable, desalojaron todo el bloque y metieron unos ventiladores fuertes para sacar el humo que había en las viviendas, donde pudimos regresar a las doce menos cuarto de la noche«, explica Carlos.

«Puedo haber sido peor»

Entre lágrimas llegó a primera hora de la mañana al aparcamiento de la plaza Chica Maite Bizuete. Esta vecina del barrio no se enteró del incendio hasta esta mañana y acudió preocupada a comprobar si su coche estaba bien. «Lo tenía aparcado justo al lado de donde estuvo el fuego, es nuevo, apenas tiene dos años. Aún no me creo que no le haya pasado nada», decía mientras comprobaba que la matrícula se había despegado por el calor de las llamas.

No corrió la misma suerte el Audi A3 de Franciso Espino, un estudiante universitario que ha encontrado derretido los faros traseros de su vehículo a consecuencia del fuego que se prendió justo en frente. «Cuando llegué esta mañana me he quedado impactado porque no sabía nada de lo que había pasado», relata subrayando la importancia de que no hubiera heridos.

El suceso era el tema de conversación entre los vecinos que este jueves se han acercado a ver cómo la grúa retiraba el vehículo, que ha quedado completamente calcinado.

Quemadas han quedado también las dos puertas de las cocheras donde el conductor dejó el vehículo. «Si el fuego hubiese atravesado las puertas no sé lo que hubiera podido pasar, aquí está mi coche guardado», lamentaba José Nogales.

Hasta el lugar de los hechos, se desplazaron siete efectivos de bomberos que acudieron con tres vehículos, y en unos minutos lograron sofocar el incendio del que tan solo ha habido que lamentar daños materiales en el vehículo y en el exterior del edificio donde estaba aparcado, sobre la acera.