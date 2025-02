En parte autobiográfica y en parte ficción se presenta 'La vida asolada', una creación literaria en la que Mila Ortega vierte la experiencia de quien ... cuida a una hermana con discapacidad mental, sin ocultar las dificultades que eso conlleva. La presentación tendrá lugar el martes 19 de noviembre –a las 18.00 horas en 'El Hospital Centro Vivo–, un acto al que invita de un modo especial a familias que vivan su misma realidad. «La literatura te puede servir para entender que no estás solo en tu problema», dice.

–¿Cuánto le ha llevado escribir 'La vida asolada'?

–En escribirla, año y medio; en meditarla, mucho más tiempo. No fue fácil abordar una temática como esta, porque en esta novela hay una parte autobiográfica y otra parte que es ficción. La autobiográfica es la que me ha costado porque tenía que decidir si contar o no cómo es la experiencia de vivir con una persona que tiene una discapacidad psíquica y física, y que por tanto es una persona dependiente.

–¿Qué va a encontrar el lector?

–'La vida asolada' habla de la amistad de dos mujeres adultas con historias separadas, de sus respectivas relaciones sentimentales y de cómo la vida las coloca en una encrucijada en la que deben decidir cómo superar ese reto.

–Habla de la discapacidad como un reto.

–Realmente los seres humanos nos conocemos cuando la vida nos sorprende de manera agradable o desagradable. La vida pone a prueba cuando una pareja decide tener un hijo, algo tan maravilloso, pero ese hijo no llega con la salud que esperábamos y eso condiciona toda la vida. Porque hay cosas muy condicionantes, por ejemplo el autismo severo, y como dice el título de la novela, esa circunstancia asola tu vida, la condiciona totalmente, y tú tienes que trabajar para normalizar la situación.

–¿Es posible conseguirlo?

–Recuerdo unas jornadas a las que asistí hace tiempo. Yo planteé allí que quería asistir a la persona que estaba conmigo, pero sin renunciar a mi vida. Atender a una persona que sufre una discapacidad mental es mucha carga para unos padres, para un hermano, para una familia... Hace falta que la administración ponga recursos para que esa familia no tenga que renunciar totalmente a su vida, porque hay personas que requieren cuidados las 24 horas del día los 365 días del año.

–¿Qué tipo de ayuda pediría?

–Qué bueno sería que las administraciones tuvieran en cuenta que hacen falta más ayudas. Y no solo para la persona con discapacidad, sino también para el cuidador, porque si el cuidador no está mentalmente fuerte, acaba quemándose. Es necesario que tenga espacios para hablar de sí mismo, de sus preocupaciones... Pero es difícil cuando la simple posibilidad de salir de casa un fin de semana resulta complicadísima.

–En su caso, ¿cómo lo vive?

–Cuando decidí hacerme cargo de mi hermana busqué esa red de apoyo, pero no hay tanto apoyo como se puede pensar, esos respiros que necesita el cuidador son insuficientes.

–¿Qué otros recursos se precisan?

–Yo echo en falta centros para estas personas, porque cuando cumplen los 65 años no existen centros públicos específicos para ellos y los privados son muy caros. Hay centros de día, sí, pero no funcionan los fines de semana, ni los festivos...

–¿Qué es lo más difícil de sobrellevar para el cuidador?

–Lo más duro para unos padres es envejecer con la angustia de no saber qué va a ser de su hijo o su hija cuando ellos ya no estén.

–Habla de dolor, pero en su libro también hay esperanza.

–Todas las personas no son iguales, pero yo sé que las personas con una discapacidad intelectual como la que tiene mi hermana son muy cariñosas, tremendamente afectivas, muy generosas... Te besan, te abrazan, te quieren de una manera absolutamente desprendida. No conozco un cariño tan intenso.

–También habla de culpa.

–No se trata de ser mejor o peor persona porque decidas atender a un familiar en estas circunstancias, lo importante es sentirse libre a la hora de tomar esa decisión, no verlo como una obligación ni pensar que si lo atiendo en mi casa soy una buena persona y si está en una residencia soy una mala persona. Cuando uno hace todo lo que puede en las circunstancias que tiene y vive, no se le puede pedir más. Precisamente yo decidí escribir este libro cuando consideré que atender a mi hermana no era una carga sino una oportunidad para conocerme a mí misma y me di cuenta de que lo haría mientras pudiera y que pediría ayuda cuando la necesitara.

–¿Cuesta llegar a ese punto?

–En la vida no todo es material. Somos cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo mental... pero también cuerpo espiritual. Y eso tiene que ver con las creencias, pero también con los valores, eso puede ayudar a afrontar este tipo de situaciones. Darse cuenta de que hay algo más que lo puramente material, que existe lo altruista, pensar que lo que a mí me beneficia puede ayudar a los demás.

–Es posible hablar de cosas tan profundas en una novela.

–'La vida asolada' es una novela en la que el peso lo llevan las mujeres, especialmente las dos protagonistas, Elia y Victoria Fontaine, una periodista de sucesos que ya protagonizó mi anterior libro. Ambas son amigas, tienen una relación muy especial y al final de su vida laboral viven algún acontecimiento que atrapa al lector. Pero yo quería que la novela acabara bien, que abriese una ventana a encontrar una solución que normalizase la vida de unos personajes que viven todo esto de lo que hablamos en esta entrevista.

Hablar del suicidio

–Su anterior libro abordaba la realidad del suicidio, ¿ha notado de algún modo que dejase huella en sus lectores?

–En una de las presentaciones de 'Los suicidios de Victoria Fontaine' se me acercó una chica joven que había tenido varios intentos y que había perdido a un amigo adolescente por suicidio. Me dio las gracias por hablar de esa realidad. La literatura te puede servir para entender que no estás solo en tu problema y tal vez los personajes, con sus puntos de vista, te ayuden a encontrar caminos que por ti mismo no habrías descubierto. En esta novela Elia al final toma una decisión que antes no era capaz de tomar y esa decisión cambia su vida.