Las líneas exprés de autobús llegarán a las urbanizaciones pacenses de Dehesilla y Campomanes Una de las líneas de servicio exprés en la avenida de Huelva. / J. V. Arnelas El concejal de Transporte espera que entren en vigor en enero y quieren diseñar los recorridos a través de encuestas con los vecinos ROCÍO ROMERO Badajoz Martes, 4 diciembre 2018, 20:59

Los vecinos de las urbanizaciones de la Dehesilla de Calamón y Campomanes tendrán servicio de autobús público. El Ayuntamiento de Badajoz plantea extender las líneas exprés creadas para conectar distintos puntos con el centro a través de microbuses. El concejal de Transportes, Jesús Coslado, espera que los nuevos itinerarios entren en servicio a principios de año.

El edil se ha reunido con las dos asociaciones de vecinos y estas se han comprometido a realizar encuestas con los residentes para conocer a qué centros acuden los menores y qué lugares prefieren para hacer la compra, entre otras cuestiones. De esta manera quieren diseñar los recorridos teniendo en cuenta sus necesidades.

El método de este servicio será el mismo que se desarrolla en Llera y en Tres Arroyos. Es decir, no habrá paradas, sino que dibujarán una línea verde en el firme con la leyenda 'bus' y los ciudadanos solo tendrán que darle el alto al vehículo al verlo para poder subir.

Las líneas exprés entraron en servicio el 5 de noviembre. Jesús Coslado valora que han tenido una buena aceptación en general, pero cree necesario realizar algunos ajustes. Además de los nuevos recorridos ya indicados, unirán las líneas que actualmente se dirigen hacia San Fernando y La Pilara. Al fusionar los recorridos, podrán duplicar el servicio, dado que tendrán dos minibuses en circulación en lugar de uno para cada itinerario.

A partir de enero fusionarán las rutas rápidas que llegan hasta San Fernando y La Pilara

Coslado explicó que han detectado que los conductores se ven obligados a hacer largas paradas de regulación de los horarios tanto en las cabeceras de estas dos líneas como en las últimas paradas. De ahí este cambio, que aumentará la frecuencia de paso por las dos barriadas y todo el recorrido intermedio. Su idea es que la nueva línea comience a funcionar en enero.

«El resto de líneas funciona bien, aunque todo es susceptible de mejorar», opinó el responsable municipal del transporte público. Para Coslado, la aceptación por parte de los pacenses de las nuevas líneas ha sido buena.

Trayectos

Las líneas que comenzaron a funcionar el 5 de noviembre introducen novedades, como que los vehículos colectivos suban hasta La Pilara, conectan la barriada de Llera con el centro de salud que le corresponde (Valdepasillas), entran en la urbanización de Tres Arroyos y la línea de San Fernando atraviesa la autopista.

El recorrido será más largo, pero tendrá dos minibuses y por tanto la frecuencia de paso será menor

De momento no está previsto que suba el importe del billete. Por el contrario, los transbordos son gratuitos desde el mes pasado siempre que no pasen más de 15 minutos desde la salida de un bus hasta la entrada en otros para los abonos recargables. Esto no será posible para los billetes de un viaje.

Por otro lado, aún están fabricando los 15 buses eléctricos que renovarán la flota. Llegarán a la ciudad en febrero. A partir de entonces los pondrán a punto y probablemente comenzarán a funcionar durante la próxima primavera.