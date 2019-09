Limpien ya los regatos

Si yo pudiera contarle a los descendientes de mis nietos (catorce años el mayor, cuatro años el benjamín) la desazón que me produce la contemplación del estado de los cauces de los regatos del Rivillas y el Calamón, no encontraría palabras en todos los diccionarios del mundo ni me valdrían las Lamentaciones de Jeremías ni las de todos los profetas que en el mundo han sido. Y si hubiera de la recurrir a la mímica, no me servirían todos los gestos y todas las muecas que emplearía el mejor especialista de la historia, Charlie Rivel quizá, para poder expresar lo que me sugiere la visión de tamaño atentado contra la salud de los vecinos contribuyentes de Badajoz, contra la salud del Guadiana, contra la salud del medioambiente. Cierto es que los responsables de esta vergonzante situación parecen vernos solo como contribuyentes, no como habitantes con derechos entre los cuales destaca la salud. Bien me sé que faltan no sé qué firmas de contrato con quienes van a ser los adjudicatarios de la limpieza de los cauces de nuestros dos regatos más emblemáticos (ya no son ni arroyos) por lo que no pretendo se cometa prevaricación. Pero si yo tuviera algo que ver con el asunto y poder decisorio, habría tirado hace tiempo por la calle del medio. ¿Es que los concejales, tenientes de alcalde, los medio alcaldes y hasta el alcalde entero no salen a la calle, no ven con sus propios ojos lo que ven el resto de los vecinos de Badajoz? ¿Más allá de otras consideraciones, no se les puede pedir que hagan lo que se dice ahora, «darse un baño de realidad», bajarse del coche oficial o del patinete? ¿No están viendo los daños que han causado las recientes inundaciones, alentadas por arroyos llenos de mierdas? No, aquí se trata sobre todo de que nadie se atreve a tomar una decisión tajante. ¿Porque sería una medio decisión cuando habría de ser una decisión y media? Esto es pa el que le cae.