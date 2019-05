Likle, el embajador del reggae extremeño Javier Pulpo sostiene una foto de Likle y muestra un fotograma del videoclip en el ordenador. :: Pakopí El músico jamaicano graba el videoclip de su último disco en la ciudad tras colaborar con el promotor Javier Pulpo A. GILGADO Sábado, 4 mayo 2019, 09:48

badajoz. Javier Pulpo fundó Extremareggae hace diez años. Extravagancia que le debe a 'Los Agüitas'.

La murga salió entonces de Bob Marley en el concurso del López y en la presentación sonaba el mítico 'Could you be loved'. Le llamó tanto la atención aquel ritmo que empezó a indagar en el género y se quedó allí para siempre. Ahora trata de difundirlo por medio mundo como promotor musical.

Javier empezó por lo que tenía más cerca, pero en Badajoz la música jamaicana no cuenta precisamente con una gran legión de seguidores.

Ahora preparan una gira por Japón en la que estarían acompañados por grupos de la región

Aquí Willy Wilazo sigue siendo una grata excepción. Faltan músicos y público en Extremadura y Pulpo quiere encontrarlos a base de organizar eventos y bolos con bandas jamaicanas. El problema es que en una ciudad huérfana de salas de directos en las que florezca la cantera hay que buscar aliados. Ha puesto sus miras en la marca Rototom Sunsplash.

El festival internacional de Benicassim reúne a más de doscientos mil fieles cada mes de agosto y como promoción organiza fiestas previas y presentaciones por España.

Pulpo trajo el verano pasado la primera fiesta Rototom Sunsplash a Extremadura en Montijo. «Fue un éxito y quedamos contentos».

Aunque todavía habla con prudencia, es fácil intuir que un festival modesto en Extremadura está cada vez más cerca

Y mientras llega, sigue en su tarea de promoción. Al Mercantil trajo en 2015 junto con Rubera Records a una banda de Cabo Verde afincada en Lisboa. Les acompañaba el jamaicano Likle Mystic, con el que cerró dos bolos después. De aquella primera experiencia salió una gira de tres meses por España y Portugal ya solo con Likle como artista.

El año pasado repitieron juntos en un festival en Panamá y ahora preparan una gira por Japón en la que el jamaicano iría acompañado por músicos extremeños.

Hace dos días lanzaron por Youtube un avance de su disco 'Smartphone' con un videoclip en el que Likle canta mientras pasea por la Plaza Alta, la Alcazaba, el puente de Palmas o el Casco Antiguo. Lo grabaron hace ya dos años, pero lo han guardado hasta ahora para hacerlo coincidir con la promoción de 'Smartphone' .

En poco más de 48 horas han conseguido más de tres mil reproducciones, pero el promotor destaca, sobre todo, la repercusión para la ciudad porque se le vincula por primera vez con la música jamaicana. El vídeo lo han visto aficionados al reggae de países africanos como Senegal, Gambia, Cabo Verde. En las últimas horas han notado como lo han extendido por las redes muchos extremeños sorprendidos por toparse con este género en Badajoz.

Pulpo cree que ha conseguido la repercusión que buscaba para una producción modesta.

Durante su estancia en la ciudad se hospedó en un casa de campo que alquilaron gracias a una asociación cultural y aprovecharon para grabar algunos temas en acústico con grupos de la ciudad.

El reggae, explica, lo escuchamos más de lo que creemos.